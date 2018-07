'Twee weken op vakantie? Handbagage is genoeg'

Het inpakken van je koffer kan nog een hele uitdaging zijn. Het liefst wil je al je nieuwe zomerkleren mee, genoeg accessoires en dan moet je ook nog een keuze maken tussen je halve boekenkast. Voor je het weet ben je een dag bezig met inpakken en is je koffer alsnog veel te zwaar. Hoe pak je nou zo efficiënt mogelijk je koffer in? Metro vroeg Liesbeth Rasker en Jesper Kleynen om advies.

Hoe het dus niet moet

Op mijn 18e ging ik een maand naar Spanje, een maand klonk eeuwig, dus sleepte ik 35 kilo aan bagage met mij mee. En ja, daar betaalde ik extra voor. En nee, al die rokjes en jurkjes heb ik uiteindelijk nooit allemaal gedragen. Een paar jaar later ging ik backpacken. Keurig al mijn spullen in een backpack gepropt, maar ik had ook nog een normale handbagage rugtas en toen ik beide tassen om had, verloor ik mijn evenwicht en lag ik op de grond van het vliegveld. Goed, ik moest minder spullen meenemen. Dat lukte, maar alsnog pakte ik verkeerd in. Ik herinner mij een vierdaagse hike door de bergen van Colombia. Er was geen elektriciteit en geen stromend water. Ik had wel twee verschillende kleuren nagellak mee, twee bikini’s en een tijdschrift ingepakt, maar over een zaklamp en pleisters had ik dan weer niet nagedacht. Tijd om advies te vragen!

Foto: Pexels

Inpaktips van de experts

Als Liesbeth niet in Sri Lanka, Brazilië of haar geliefde Italië is, dan werkt ze in Nederland aan haar reisblog Bag to Reality. Of misschien heb je er wel eens zien zitten als lifestyle en -traveldeskundige bij RTL Boulevard. Onlangs verscheen haar ‘handboek’ voor reizigers: ‘Pinnen in Mongolië en andere oplosbare reisongemakken’. Liesbeth reist al een aantal jaar alleen met handbagage. Hoe doet ze dat?

Wees streng: je hebt niet veel nodig en op vakantie kun je ook wassen

,,Je wilt je op vakantie geen kledingstress, je bent er om te ontspannen. Twijfel je over een kledingstuk? Niet meenemen, als je het in Nederland niet draagt, dan draag je het op vakantie ook niet. Twee bikini’s voor twee weken is genoeg. Kies bikini’s die je kunt matchen en mixen. En je hoeft niet voor elke dag een andere outfit mee te nemen. Neem een klein flesje wasmiddel mee, dan kun je ook op vakantie wassen en je favoriete shirtje meerdere keren dragen..”

Neem een kleinere koffer mee

,,Grote kans dat je op vakantie gaat naar een warm land. En dus heb je helemaal niet zoveel kleding nodig, want het grootste gedeelte ben je op het strand of lig je bij het zwembad. Als ik twee weken op vakantie ga, reis ik alleen met handbagage. Het is veel makkelijker. Je hoeft niet te wachten op bagage en ook niet bang te zijn dat het kwijtraakt.”

Leg voordat je gaat inpakken alles op je bed

,,Vroeger propte ik ook alles in mijn koffer en ging net zolang door totdat hij vol zat. Ja dan heb je al gauw 23 kilo bij elkaar geraapt. Nu leg ik eerst alles op mijn bed of op de grond. Dan zie je wat je mee neemt. Je moet niet vullen om het vullen. Uiteindelijk heb je echt niet veel nodig. En stel je bent nou net dat ene leuke jurkje vergeten? Kan jou het schelen! Op vakantie is het toch juist heerlijk om je niet druk te hoeven maken over wat je aan moet.”

Koop je zonnebrand en shampoo op je bestemming

,,Op de meeste vakantiebestemmingen kun je altijd alles kopen. Het is zonde om hele grote flessen shampoo en douchegel met je mee te slepen. Die flessen nemen veel te veel ruimte in. Neem kleine flesje mee, of koop deze beautyproducten gewoon op vakantie.”

Online content creator Jesper Kleynen is onderdeel van het trio Ponkers, samen maken ze wekelijkse video’s. Zowel voor zijn werk als privé is Jesper veel op reis. Hij heeft geen zin om veel spullen mee te sjouwen maar voor de video’s wil hij er toch een beetje leuke bij lopen.

Rol je kleding op

,,Twee jaar geleden ging ik voor het eerst backpacken en toen heb ik op YouTube allemaal video’s bekeken hoe je het beste je koffer kunt inpakken. Sindsdien rol ik mijn kleding altijd op. Echt, je hebt dan veel meer ruimte. En neem zo veel mogelijk dunne kledingstukken mee. “

Koop geen nieuwe kleding

,,Kijk, ik wil er in mijn video’s en op foto’s wel een beetje fris uit zien. Dus vaak kocht ik voor een vakantie of werkreis allemaal nieuwe kleding om mee te nemen. Stom idee, want vooral als je gaat backpacken blijft er weinig van die mooie kledingstukken over. Neem gewoon een of twee mooie shirtjes mee, dat is genoeg.”



Neem genoeg plastic zakjes mee

,,Deze tip is voor als je gaat backpacken, maar neem een plastic zak mee om je vuile was in te doen. Anders gaat alles stinken en daar word je niet vrolijk van.”

Niet vergeten: Slippers, sneldroog handdoek en Netflix offline

,,Goede slippers zijn heel belangrijk! Investeer in één goed paar, dan kun je de hele vakantie op lopen. Sinds een paar jaar neem ik altijd een sneldroog handdoek mee. Die dingen zijn zo droog en wegen een stuk minder dan een normale badhanddoek. Oke en dit is misschien geen inpaktip, maar wel handig. Ik zorg ervoor dat mijn iPhone altijd vol staat met offline series en films van Netflix, dan heb je onderweg altijd wat te doen.”