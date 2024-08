Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijf redenen waarom iedere avonturier deze herfst naar het Zillertal moet

Frisse berglucht gecombineerd met de schoonheid van de herfstachtige natuur. De aangename temperaturen en de overvloed aan buitenactiviteiten maken het Oostenrijkse Zillertal bovendien dé plek voor avonturiers.

Gek op outdooractiviteiten? Dan kom je dit najaar in het Zillertal zeker aan je trekken. De frisse berglucht nodigt uit om lekker actief te zijn, of je nu het liefst golft, wandelt, fietst of skiet. Het Zillertal heeft namelijk voor ieder wat wils! Vijf redenen waarom je dit gebied deze herfst zeker niet over mag slaan:

1. Golfbaan omringd door de Alpen

Tuurlijk, in Nederland heb je ook best mooie golfbanen, maar die worden niet omringd door het indrukwekkende panorama van de omliggende Alpen. Het Zillertal biedt een uitzonderlijke ervaring voor golfliefhebbers. De golfbaan Zillertal-Uderns is genesteld in een adembenemend berglandschap. Zowel beginners als gevorderden zullen de 18-holesbaan kunnen waarderen vanwege de goed onderhouden fairways en greens. Na een geslaagd potje geniet je in het clubhuis nog even van de herfstzon.

2. Ontspannen fietsen of avontuurlijke singletrail

Een waar paradijs voor mountainbikeliefhebbers, zo kun je het Zillertal wel noemen. De zachte herfst is ideaal voor een lange tocht door de bergen. Ben je een beginner of een meer ervaren biker? Je kunt kiezen uit verschillende routes op niveau, van een ontspannen fietstocht langs de Ziller tot een uitdagende koers met spectaculaire uitzichten. De singletrails in de Zillertal Arena staan trouwens garant voor behoorlijk wat actie.

3. Adembenemende wandeltochten

Pak snel je rugzak en trek je wandelschoenen aan, want de herfstpracht van het Zillertal wil je absoluut te voet verkennen. De heldere luchten en milde temperaturen, in september overdag tussen de 15 en 20 graden Celsius, maken de lange wandelingen aangenaam. Er valt te kiezen uit talloze wandelroutes in verschillende moeilijkheidsgraden.

4. Herfstachtig berglandschap én winters skiplezier

Geniet van het contrast tussen het herfstachtige berglandschap en winters skiplezier. Vanaf 3 oktober 2024 kun je weer skiën op de Hintertuxer Gletsjer, want dan vindt de opening van het gelijknamige park plaats. Terwijl de dalen nog stralen in herfstkleuren, maak jij op de gletsjer de eerste bochten in de verse sneeuw. Geniet van gladgestreken pistes, moderne liften en adembenemende uitzichten. Wat wil een mens nog meer?

5. Geen keuzestress

Waarom kiezen als je ook meerdere onvergetelijke activiteiten kunt doen? Voor iedereen met keuzestress is de Zillertal Activcard dé uitkomst. Plan de mooiste bergavonturen, culinaire hoogstandjes of een gevarieerd vrijetijdsprogramma voor het hele gezin. Met deze kaart krijg je gratis toegang tot zes buitenzwembaden en betaal je niets voor het meeste openbaar vervoer in de Zillertal-vallei (met uitzondering van de stoomtrein). Deze kaart is geldig tot 27 oktober en je kunt er gebruik van maken voor 3, 6, 9 of 12 opeenvolgende dagen. Perfect voor de herfstvakantie dus!

Beleef Zilltertal in de herfst en maak herinneringen voor het leven! Meer weten of je vakantie boeken? Hier vind je extra informatie.

