Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Batterij iPhone gaat dankzij simpele tips heel veel langer mee

De meeste Apple-fans gaan uit hun dak bij de release van een nieuwe iPhone. Toch zijn er ook genoeg mensen die graag zo lang mogelijk met hetzelfde toestel willen doen. Als je jouw smartphone zo lang mogelijk wilt laten meegaan, kun je het beste voorzichtig zijn met de batterij.

De levensduur van de batterij is de tijd die je batterij heeft voordat je hem moet vervangen. De batterij in je iPhone zou minstens een paar jaar op optimale capaciteit moeten werken. Maar dat hangt af van verschillende factoren.

Wist je trouwens dat er een ‘vampierfunctie’ is die je batterij leegzuigt?

Zo zorg je optimaal voor de batterij van jouw iPhone

Als je niet zeker weet hoe je jouw iPhone-batterij langer kunt laten meegaan, dan kunnen wij je daarbij helpen. In deze lijst vind je een aantal handige tips die je kunt gebruiken om je favoriete smartphone zo lang mogelijk te kunnen gebruiken.

1. Laad je iPhone ā€˜geoptimaliseerdā€™ op

Hoewel je een batterij niet kunt ā€˜overladenā€™, kun je je batterij een belasten als je tot honderd procent oplaadt. Om de batterij zo min mogelijk te verzwakken, heeft je iPhone een speciale functie, die leert van je dagelijkse oplaadroutine.

De feature meet op welke tijdstippen je jouw smartphone vaak oplaadt. Vervolgens wacht het toestel met volledig opladen tot het moment dat je hem bijna weer gaat gebruiken. Dit vermindert de veroudering van de batterij op lange termijn.

Ga in Instellingen naar ā€˜Batterijā€™ en kies voor ā€˜Batterijstatus en opladenā€™. Zorg ervoor dat ā€˜Geoptimaliseerd opladenā€™ is ingeschakeld.

2. Houd je smartphone uit de buurt van extreme temperaturen

Een hitte- of koudegolf is funest voor de batterij van elke smartphone. Als een toestel te warm of te koud wordt, verhoogt de snelheid van chemische reacties in de batterij, waardoor de batterij harder en sneller moet werken. Dit kan de levensduur verkorten.

Zorg er daarom voor dat je iPhone niet te lang in de zon ligt of in een hete auto achterblijft. Als je op het strand bent, leg je smartphone dan niet op je handdoek in de zon, maar bewaar hem in een tas of bedek hem met een shirt. Ook kan het helpen om je telefoon uit te zetten als je hem niet nodig hebt.

3. Haal je telefoon in deze gevallen uit het hoesje

Als je iPhone heet wordt tijdens het opladen, kan het helpen om je hoesje eraf te halen. Sommige hoesjes houden warmte vast en kunnen ervoor zorgen dat je iPhone oververhit raakt, waardoor de batterij sneller leegloopt.

Afgezien van het verwijderen van de hoes, kun je proberen om zware apps, zoals games, te vermijden terwijl je telefoon aan het opladen is. Ook hier wordt je batterij niet heel blij van. Het is belangrijk om je iPhone zo koel mogelijk te houden om de levensduur van de batterij te verlengen.

Vorige Volgende

Reacties