Coach Pusic stunt met Sjachtar Donetsk tegen FC Barcelona

FC Barcelona heeft in de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk nog geen plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League kunnen afdwingen. De Oekraïners, gecoacht door voormalig Feyenoord-assistent Marino Pusic, wonnen verrassend met 1-0 en hebben nu na vier duels 6 punten, 3 minder dan Barcelona.

Sjachtar had opnieuw het Volksparkstadion van Hamburg uitgezocht als uitvalsbasis. De Oekraïners spelen hun thuiswedstrijden door de oorlogssituatie in hun land elders. Veel kregen de toeschouwers voor rust niet te zien. Barcelona speelde in een traag tempo. Sjachtar, strijdend voor de laatste kans om een rol te spelen in groep H, viel wel aan maar zonder veel gevaar.

Sjachtar kwam kort voor rust op voorsprong. Danylo Sikan kopte raak uit een voorzet van Heorhiy Sudakov. Verdediger Andreas Christensen was de aanvaller kwijt, doelman Marc-André Ter Stegen was kansloos.

Kansen

Ook na rust waren de beste kansen voor Sjachtar. Ter Stegen blokkeerde een schot van opnieuw Sikan. Barça-trainer Xavi reageerde na een klein uur met liefst vier wissels. Onder anderen Pedri en de Portugees João Felix verschenen in het veld. Een tweede treffer van Sjachtar, kort voor tijd gemaakt door de Braziliaan Newerton, werd afgekeurd wegens buitenspel.

Over drie weken speelt Barcelona thuis tegen FC Porto. Die ploeg neemt het later op dinsdag op tegen Antwerp, de volgende tegenstander van Sjachtar.

