Android, iPhone en WhatsApp krijgen deze nieuwe emoji’s

Emoji’s zijn tegenwoordig onmisbaar in berichten, omdat ze emoties uitdrukken en tekst extra duiding geven. Er komen nu 118 nieuwe symbolen uit die berichten sturen op WhatsApp en iMessage nog makkelijker maken.

Op WhatsApp gebruikt bijna iedereen emoji’s. Het geeft snel weer of je iets grappig of juist treurig vindt, of dat je zin hebt in een hamburger of een aubergine. Het maakt communiceren makkelijker. Binnenkort heb je een flink aantal nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe emoji’s op WhatsApp

In totaal komen er 118 nieuwe emoji’s aan. Houd er wel rekening mee dat bij die 118 ook verschillende uitvoeringen van hetzelfde symbool zijn, alleen dan met een andere huidskleur.

Misschien wel de opvallendste symbolen zijn de feniks, een vuurvogel die je binnenkort ook aan je berichten kunt toevoegen, en een nee-schuddend hoofdje en een ja-knikker.

Maar ook voor de echte keukenprinsen en -prinsessen zijn er nieuwe emoji’s te vinden. Zo kun je nu ook een limoen en bruine champignon toevoegen. Handig wellicht als je een boodschappenlijstje via WhatsApp wilt sturen. Ook is er een gebroken ketting en zijn er een aantal gezinssamenstellingen te vinden.

Daarnaast zijn er bestaande emoji’s die meer opties hebben gekregen. Zo zijn er lopende en rennende symbolen die nieuwe kapsels hebben gekregen. Daarmee beeld je jezelf nog beter uit als je eropuit gaat.

Unicode 15.1 and Emoji 15.1 have been published by @unicode, officially recommending 118 new emoji sequences for 2023/2024

🔗 https://t.co/5IY611xm11 pic.twitter.com/kSepXjwOPF

— Emojipedia (@Emojipedia) September 12, 2023

Ook zijn er nu meer mogelijkheden om emoji’s te gebruiken die mensen met een fysieke beperking aanduiden. Zo zijn er meer symbolen met een rolstoel en een blindenstok.

Zo komen de symbolen naar Android en iPhone

Deze emoji’s komen er dus allemaal aan, alleen is het de vraag hoe lang je ze op je Android of iPhone hebt. Soms duurt het maanden voordat bedrijven de nieuwe symbolen toepassen. Je zult dus nog wel even geduld moeten hebben wanneer je de feniks via WhatsApp naar iemand anders kunt verzenden.

Emoji’s die je gebruikt op WhatsApp of iMessage, moeten eerst door het Unicode Consortium. Deze bestaat uit techbedrijven die beslissen welke symbolen er daadwerkelijk moeten komen. Het is ook mogelijk om bij die instantie zelf een emoji te pitchen, als je bijvoorbeeld iets mist.

