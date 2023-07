Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe iemand je WhatsApp-account simpel kan uitschakelen

Het is de nachtmerrie voor veel mensen: dat je WhatsApp-account zomaar wordt overgenomen. Het lijkt een ver-van-je-bed-show, maar toch kan het veel simpeler zijn dan je denkt.

WhatsApp is de meest gebruikte berichtendienst in ons land. Dat is logisch, want hiermee kun je zowel contact houden met iPhone als Android-gebruikers. Toch heeft dat ook weer zijn nadelen.

Hoe iedereen je WhatsApp-account kan deactiveren

WhatsApp lijkt op een bepaald punt niet erg goed beveiligd te zijn, en daarom kan het zomaar gebeuren dat iemand je account blokkeert. Als je niet oplet, kan het account zelfs worden verwijderd. Deze fout is ontdekt door twitteraar Jake Moore en hij deelt het nu met de rest van de wereld. Zo weet jij welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

WhatsApp-gebruikers die geen toegang meer hebben tot hun telefoon kunnen deactivering van hun account aanvragen. Het grote probleem is echter dat iedereen dat kan, ook als je geen toegang hebt tot iemands e-mailadres of telefoonnummer.

Om een account te deactiveren hoef je alleen maar een e-mail te sturen naar het bedrijf met de zin ‘Lost/Stolen: Please deactivate my account’ met daarbij je telefoonnummer. Het bedrijf controleert echter niet het e-mailadres waar het bericht door is verstuurd. Iemand die je WhatsApp-account wil blokkeren, hoeft dus alleen maar een e-mail naar de dienst te sturen.

Zo werkt het

WhatsApp stuurt de gebruiker van wie het account wordt gedeactiveerd geen e-mail of sms’je ter bevestiging. Dat kan bijvoorbeeld irritant zijn wanneer een account maar sporadisch wordt gebruikt.



I tried it on my test device. It worked! pic.twitter.com/WH5T2oa8W7 — Jake Moore (@JakeMooreUK) July 17, 2023

Wanneer een account gedeactiveerd wordt, heeft een gebruiker 30 dagen de tijd om het opnieuw te activeren. Daarna wordt het account automatisch verwijderd. Dan ben je ‘m dus kwijt.

Het enige wat je hieraan dus kunt doen, is regelmatig op een WhatsApp-account in te loggen als je deze sporadisch gebruikt. Zo voorkom je dat die voor goed verdwijnt.

Wat te doen als jij je telefoon toch kwijt bent?

Ben jij je telefoon kwijtgeraakt, of is deze gestolen? Dan is het belangrijk om je simkaart te laten blokkeren door je provider. Al met dat kaartje is het mogelijk om een account weer te activeren.

Deactiveer ook je account bij WhatsApp zelf. Want mocht een simkaart geblokkeerd zijn, dan kan iemand nog steeds toegang tot het account krijgen via WhatsApp voor het web. Iets wat je niet wilt natuurlijk.