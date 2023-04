Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FBI waarschuwt voor openbare usb-oplaadpunten, dit is waarom

Een situatie waar we allemaal weleens in hebben gezeten: je bent onderweg, maar de batterij van je telefoon is bijna leeg. 20 procent, 10 procent, 5 procent, oh jee, het apparaat valt bijna uit. Gelukkig zijn er op steeds meer plekken openbare oplaadpunten, waar je de telefoon via een usb-verbinding kan opladen. Maar is het wel zo verstandig om daar gebruik van te maken?

Daar is niet iedereen van overtuigd. Zo waarschuwt nota bene de FBI gebruikers om daar per direct mee te stoppen. De Amerikaanse veiligheidsinstantie wijst naar mensen die via de openbare usb-poorten jouw apparaat kunnen binnendringen.

‘Voorkom het gebruik van vrije oplaadstations’

Het leek zo handig, usb-oplaadpunten in het openbaar vervoer en op de luchthaven. Erg vervelend natuurlijk als je op weg bent naar een belangrijke afspraak en je telefoon het bijna begeeft. Daarom vind je in nieuwe treinen van de NS gratis te gebruiken usb-poorten en ook op luchthavens zijn er steeds meer oplaadpunten.

Daar maken mensen gretig gebruik van, maar heel handig is dat niet, zegt de FBI. „Voorkom het gebruik van vrije oplaadstations op luchthavens, hotels of winkelcentra”, geeft de Amerikaanse instantie mee. „Kwaadwillenden hebben manieren gevonden om deze publieke usb-poorten te gebruiken om malware en spieksoftware op je apparaat te installeren. Neem je eigen oplader en usb-kabel mee en gebruik een powerbank.”



Waarom je op moet letten als je een openbare usb-poort gebruikt

Het gebruik van een openbare usb-poort is hetzelfde als een tandenborstel die je langs de weg vindt in je mond steken, waarschuwde cybersecurity-bedrijf IBM Security al jaren geleden voor de oplaadpunten. „Je hebt geen idee waar dat ding is geweest”, zei het bedrijf tegen Forbes. „Zo’n usb-poort kan heel makkelijk je gegevens doorgeven.”

Een van de medewerkers van het internetbedrijf deed tegenover de Amerikaanse website uit de doeken hoe kwaadwillenden te werk gaan. „Laten we zeggen dat ik een slechterik ben. Ik ga naar een luchthaven. Ik ga het laadstation niet zomaar uit elkaar halen, maar het is makkelijk om mijn snoer achter te laten. Als je een oplaadsnoer ziet, pak je het waarschijnlijk vast of sluit je het gewoon aan. Maar in dit snoer zit een extra chip die de malware inzet. Het laadt je telefoon wel op, maar in feite bezit ik nu je apparaat.”

Dit is het veiligste alternatief voor het openbare oplaadpunt

Mocht je toch niet anders kunnen, is het een aanrader om een zogenoemde Juice-Jack Defender te gebruiken. Dat is een apparaatje dat je voor het oplaadsnoer kunt plaatsen die alle gegevens blokkeert die via het snoer worden doorgegeven. „Het geeft alleen de spanning door”, aldus IBM Security.

Maar het veiligst is om je gewone oplader mee te nemen en in een stopcontact te steken. Of, als alternatief, een draagbare powerbank mee te nemen om je telefoon op te laden.