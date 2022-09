Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 intrigerende feiten over de iPhone 14 die je wil weten

De iPhone 14, in alle verschillende modellen, is een feit. En in alle eerlijkheid: daar zitten wat intrigerende zaken bij. Sommige zijn namelijk niet zo voor de hand liggend als je denkt.

In een razendsnel tempo heeft Apple de nieuwe iPhone 14 gepresenteerd. De telefoon komt in de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de Pro Max. Keuze te over dus.

Alles in één bij de iPhone 14

Hoewel er wel degelijk verschillen zijn tussen alle iPhone 14-modellen, zijn er zeker ook overeenkomsten. Het kiezen van een nieuwe iPhone wordt dan ook intrigerend (ervan uitgaande dat je budget het toestaat). We zetten een aantal feitjes op een rij.

1. Selfie Cam

Apple heeft goed opgelet wat de camera aan de voorkant betreft. Het leeuwendeel van foto’s en video’s worden gemaakt voor platformen als Instagram, TikTok, Facebook en Twitter en ja, we willen graag in het plaatje staan.

De ‘front facing camera’ van de iPhone 14 is dan ook flink verbeterd. De notch, het ‘gaatje’ voor de camera’s is flink kleiner geworden. Dat zorgt er echter niet voor dat de camera’s eronder lijden, zo is nu de functie Dynamic Island toegevoegd. Door op de notch te drukken kan je multitasken en bijvoorbeeld je muziek kiezen of een bericht checken zonder de app te verlaten waar je al in zat.

De TrueDepth-camera heeft nu een 12 megapixelsensor en een diafragma van f/1,9. En dat zorgt ervoor dat er 38 procent meer licht binnenkomt. Daarnaast heb je ook meteen autofocus, zodat je er niet uitziet als een wazige spook.

2. GPS/Satelliet en SOS

Intrigerend is ook dat de iPhone 14 ineens een satelliettelefoon is geworden. Dat betekent dat je waar dan ook ter wereld altijd bereik hebt om een boodschap te verzenden, ook al is er geen zendmast in de buurt.

De data die je kan versturen is enorm beperkt, en de tijd waarin dat kan ligt helemaal aan de connectie met een satelliet. Maar de functie is bijzonder nuttig voor mensen die in het midden van nergens wonen (of de enkeling die van een gletsjer kukelt). Apple heeft zelfs een functie ingebouwd zodat je kan zien waar een satelliet dwarrelt in het heelal voor de beste connectie. E.T. does phone home.

Horrorschrijvers gaan hier van gruwelen, want ‘OMG, I have no connection‘ bestaat dus niet meer als je een iPhone 14 hebt.

De functie komt overigens in eerste instantie alleen uit in de VS en Canada. Dus als je verdwaald bent op Terschelling heb je voorlopig pech. Volg de geur van de zee.

3. Iets groter scherm

Vooral de Pro en Pro Max springen eruit vanwege het enorme scherm. Apple heeft wederom een enorme fierljep gemaakt van 1200 naar 2000 nits. En da’s fel en heel helder. Het maakt het schieten van foto’s en video’s makkelijker in zonlicht en dus kan je telefoon echt fungeren als een volledig fotografisch instrument voor je creatieve escapades. De iPhone Pro en de Pro Max hebben een scherm van 6,1 inch en 6,7 inch. Video’s en films maken is dan appeltje eitje.

4. Geen iPhone 14 mini

Een beetje pijnlijk feit voor de liefhebbers van een kleine telefoon: de mini-versie van de iPhone ligt eruit. Hoewel er zeker een markt was voor de mini, bleek deze slechts 5 procent van het marktaandeel uit te maken. Wil je dus nog steeds een kleintje hebben, dan moet je dus even bij de iPhone 13 of 12 mini blijven plakken.

5. Batterij van de iPhone 14

De Pro geeft je drie of vier uur meer batterij zonder naar de Pro Max te springen. Een van de redenen waarom gebruikers voor de Pro Max kozen was vanwege de langere batterijduur die zo’n twee uur langer was dan de Pro. Apple heeft echter de accu aangepast en nu heeft een Pro een batterijduur die drie tot vier uur langer meegaat. Da’s met enig gemak een volledige dag, als je niet constant aan het gamen bent, of Netflix binged.

6. ProMotion van 1Hz naar 120Hz voor always-on-scherm

Het lijkt in eerste instantie verwaarloosbaar voor een gemiddelde gebruiker, maar het scherm van de iPhone 14 kan dankzij ProMotion vertragen tot 1Hz-verversingssnelheid. Dat is een zeer welkome toevoeging omdat die ‘refresh rate’ eerst 10Hz tot 120hz was.

De reden dat Apple dit heeft gedaan is vanwege het ‘always on’-scherm. Je ziet dus te allen tijde het weer, de tijd, je batterij, je ontvangst, en allerlei notificaties van andere widgets die je instelt. Maar dankzij een refresh rate van 1Hz en lage belichting neemt dat amper iets weg van je batterij. Open je de telefoon en ga je gamen of video’s checken, dan schakelt de iPhone automatisch naar hogere Hertzen.

7. Camera op de achterkant is nu 48 megapixels

De hoofdcamera was al indrukwekkend, maar nu is deze twee keer sneller in Night Mode en Action Mode. Laatstgenoemde was een functie die Android-telefoons al langer hadden, maar niet helemaal goed werkten en ervoor zorgden dat de kwaliteit van de video’s flink omlaag ging. Apple heeft dat probleem aangepakt en de resultaten zijn ogenschijnlijk daarom flink verbeterd.

Apple besliste ook (tot nu toe) om geen super-megapixelcamera uit te brengen, omdat het geen nut zou hebben. Apple doet dat nu wél en belooft een high-end-sensor. De iPhone 14 schiet met enig gemak video’s in 4K, en foto’s maken in macro-modus voor close-ups is ook verbeterd. Ook weet de telefoon nu waar een persoon is, en past daarop de felheid van de flitser aan. Het lijkt een klein detail, maar we hebben te pas en te onpas mensen gefotografeerd waarin ze óf lijkbleek leken, of slechts een donkere silhouet.

8. A16 Bionic-chip

Het laatste punt is discutabel. De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen dus een A16-chip, maar tijdens de presentatie werd deze vergeleken met de A13. Een nogal curieuze keuze. Hoe snel de chip daadwerkelijk is, lees je snel op WANT.nl als we de toestellen in handen hebben.

Bij de keuze voor een iPhone 14 (Plus), Pro of Pro Max is er dus een kanttekening: Apple heeft er dit jaar bewust voor gekozen om de iPhone 14-, Plus en iPhone 14 Pro en Max-gebruikers te scheiden. Er zit simpelweg een generatie tussen de ‘gewone’ toestellen’ en de Pro-versies. Niet alleen qua camera, maar ook qua specs en chip. Waar zou jij voor gaan?

Belangrijker nog: wat kost je dat als je voor de één of de ander gaat bij Apple?

Prijs iPhone 14

128 GB | €1019

256 GB | €1149

512 GB | €1409

Prijs iPhone 14 Plus

128 GB | €1169

256 GB | €1299

512 GB | €1559

Prijs iPhone 14 Pro

128 GB | €1329

256 GB | €1459

512 GB | €1719

1 TB | €1979

Prijs iPhone 14 Pro Max

128 GB | €1479

256 GB | €1609

512 GB | €1869

1 TB | €2129