Roxeanne Hazes volgens kijkers dé ontdekking van dit seizoen Beste Zangers en Jaap Reesema in tranen

Het geliefde programma Beste Zangers was gisteren weer raak bij kijkers. Op nummer vijf van best bekeken programma’s van gisteren, was het in deze aflevering de beurt aan zanger Jaap Reesema om toegezongen te worden door de groep zangers. Jaap Reesema hield het, spoiler alert, niet droog.

Onder leiding van presentator Jan Smit is de clique van zangers afgereisd naar Sevilla waar ze voor elkaar liedjes ten gehore brengen. De groep bestaat dit jaar uit Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes. Ditmaal was dus de beurt aan Jaap Reesema, voor wie de anderen liedjes voordragen.

Roxeanne Hazes steelt de show

De parel van deze aflevering is volgens kijkers toch echt Roxeanne Hazes. Natuurlijk is zij in Nederland al jaren een bekende zangeres, maar telkens weer blaast zij kijkers en fans van Beste Zangers omver. „Een verademing”, klinkt het. Of: „Ga in hemelsnaam haar album luisteren, want dat is een meesterwerk. Beter laat dan nooit.”



Roxanne vind ik toch wel de ontdekking van dit seizoen #BesteZangers. Zo NIET Hazes, verademing. — Marianne Ammerlaan (@marianammerlaan) September 8, 2022



Iedere uitzending weer van #BesteZangers verwonder ik me over en bewonder ik @RoxeanneHazes Zij is zo goed, zo ‘niet Hazes’, zo zichzelf! — KV 🇳🇱 (@navy_girl1974) September 8, 2022



Mensen die onder de indruk zijn van Roxeanne Hazes, ga in hemelsnaam haar album luisteren want dat is een meesterwerk. Beter laat dan nooit. #BesteZangers — Groetjes, Dirk. (@groetjesdirk) September 8, 2022

‘Niet normaal’

„Van alle liedjes die ik kon kiezen, was deze degene waar ik drie uitroeptekens achter zette”, vertelt Roxeanne Hazes. „Deze wilde ik echt heel graag doen.” Dat liedje is Ooit komt nooit meer, daarover vertelt Roxeanne Hazes haar dertiger-jaren compleet anders te willen leven. „Ik leefde in negatieve gedachtes, en dat wil ik niet meer, want ooit komt nooit meer.” Een daverend applaus klinkt. „Niet normaal”, zegt Jaap Reesema.

De andere zangers zijn ook omvergeblazen door de zangkunsten van Roxeanne Hazes. „Ze zingt het alsof het haar eigen liedje is, dat ze het zelf heeft meegemaakt”, merkt presentator Jan Smit op. „Ik zie nu echt dat ze een hele goede vertolker is, heel indrukwekkend”, volgens Claudia de Breij.

Tranen vloeien in Beste Zangers

De tranen vloeien in deze aflevering van Beste Zangers bij het optreden van Claudia de Breij. De Breij zingt een nummer van één van Jaaps favoriete artiesten en verwijst hierbij naar iets waar de zanger jarenlang mee worstelde: zijn gewicht. Haar tekst ontroerd Jaap Reesema tot tranen. „Ik was nooit met tekst bezig, melodieën raken mij normaal gesproken. Maar die tekst van Claudia… zij is een woordkunstenaar. Dus dat was volle bak huilen, ja.”



Claudia de Breij – Jasje van goud | Beste Zangers 2022 https://t.co/NtRjNvxi2a via @YouTube Mijn bewerking van Paul Simon’s Diamond on the soles of her shoes! Op het lijf, of beter:

levensverhaal geschreven van @jaapreesema ❤️ #BesteZangers — Claudia de Breij (@claudiadebreij) September 9, 2022

Beste Zangers is elke donderdag om 20.35 uur te zien. Je kunt de aflevering terugkijken via NPO Start.