Queen Elizabeth II in 22 krantencovers uit Groot-Brittannië en andere landen

8 september 2022 gaat de boeken in als de dag dat Queen Elizabeth II op 96-jarige leeftijd is overleden. Een overzicht van de covers van kranten en tijdschriften, met prachtige portretten van de koningin die decennialang een van de beroemdste vrouwen ter wereld was.

Britse media zijn heel goed in afbranden, maar daar tegenover staat dat kranten en tabloids uit Groot-Brittannië ook als geen ander kunnen eren.

Queen Elizabeth II op covers van kranten en bladen

Een overzicht van de covers op kranten en tijdschriften. Niet alleen Groot-Brittannië had een speciaal gevoel bij Queen Elizabeth II, eigenlijk overal ter wereld was de koningin van Engeland geliefd.

Groot-Brittannië

Britse kranten deelden de covers al voor de verschijning in de kiosken op social media, zoals dat tegenwoordig gaat. Mooie portretten, pakkende oneliners, emotionele teksten.

*Sommige tweets moet je even openen om de hele afbeelding te kunnen zien.Â

Daily Mail

‘Onze harten zijn gebroken.’



Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.https://t.co/A6XLugMvCv pic.twitter.com/EmSjFuB8cC — Daily Mail Online (@MailOnline) September 8, 2022

The Sun

‘We loved you, Ma’am.’



The Mirror

‘Dankjewel.’



The Times

‘Een leven in dienst.’



A Life in Service Queen Elizabeth II: April 21 1926 – September 8 2022â

â

🗞 Read the full Times obituary here: https://t.co/22lRgce0sC pic.twitter.com/KyraQY4EHS — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 8, 2022

The Guardian

‘Queen Elizabeth II 1926-2022.’



The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022 pic.twitter.com/5ROqSmVqE1 — The Guardian (@guardian) September 8, 2022

The Telegraph

‘Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.’



The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Grief is the price we pay for love' – HM Queen Elizabeth IIhttps://t.co/GvXEEFpNkR pic.twitter.com/QdFt2H9pHe — The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022

Financial Times

Zelfs Financial Times kon niet om Queen Elizabeth II heen.



Just published: front page of the Financial Times UK edition Friday September 9 https://t.co/tbknisJcrB pic.twitter.com/RxmEadxJOH — Financial Times (@FinancialTimes) September 8, 2022

Daily Star

‘U deed uw plicht, Ma’am.’



Regionale krantencovers



Buitenland

Ook de covers van internationale kranten staan natuurlijk vol met Queen Elizabeth II. En sommige tijdschriften lopen alvast vooruit op de cover van hun naderende editie.

The Globe and Mail (Canada)



The cover of The Globe and Mail’s commemorative section remembering Queen Elizabeth. On newsstands Friday📰 pic.twitter.com/jfhAy8u3Gm — The Globe and Mail (@globeandmail) September 9, 2022

Herald Sun (Australië)

De Australische krant Herald Sun noemt Queen Elizabeth II onvervangbaar.



New Zealand Herald (Nieuw-Zeeland)



"A lifelong devotion to duty" After a reign of 70 years, Queen Elizabeth II has died, aged 96. 🔗https://t.co/9SnrmUGTsO pic.twitter.com/W6fAgTtQxx — nzherald (@nzherald) September 8, 2022

Time (Amerika)



People (Amerika)



PEOPLE Magazine remembers the extraordinary life of Queen Elizabeth, Britain's longest reigning monarch, with two new covers. https://t.co/5nCey19iFc l📷: Queen Elizabeth ll shot by David Bailey for the GREAT campaign; Yousuf Karsh pic.twitter.com/GyWLzhY4Lq — People (@people) September 8, 2022

Queen Elizabeth II is niet meer. Dat wordt even wennen voor een complete populatie, bestaande uit meerdere generaties. Er is bijna niemand op aarde die zich Groot-Brittannië kan herinneren zonder deze koningin. Toch sluiten we enigszins onwennig af met: God Save The King.

Goed, tijd om The Crown nog een keer helemaal terug te kijken. Een Netflix-serie waar het Britse Koningshuis zelf overigens niet echt over te spreken is. En vrienden van King Charles, toen prins, ook niet.