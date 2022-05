Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Instagram schrapt vierkante foto’s, gebruikers boos: ‘Wat een lelijkheid’

Sinds Instagram eigendom is van Facebook-moederbedrijf Meta, zijn er langzaam maar zeker grote veranderingen in de app doorgevoerd. De laatste update schrapt een van de meest kenmerkende eigenschappen van de app, namelijk de vierkante foto’s.

Volgens Instagram-chef Adam Mosseri (een vertrouweling van Mark Zuckerberg) worden de veranderingen langzaam uitgerold. Foto’s zijn niet langer vierkant maar schermvullend. Net als stories hebben ze de verhouding 9 bij 16. Het gaat in eerste instantie om een test die voor een deel van de gebruikers zichtbaar is. De laatste dagen krijgen steeds meer gebruikers de nieuwe feed en de reacties zijn niet positief.

Vierkante foto’s weg en meer veranderingen

Instagram begon ooit in 2010 met uitsluitend vierkanten foto’s. In 2015 kwam daar ondersteuning bij voor andere formaten, maar nu wordt iedere foto in een schermvullende weergave gedrukt. Ook als de originele foto vierkant is, maakt de app deze met een vulkleur aan de boven- en onderkant schermvullend. Voor tekst bij foto’s is opvallend genoeg bijna geen plaats meer. Captions worden verder ingekort en om de volledige tekst te zien, moet je erop drukken. Daarna verschijnt de gehele tekst over de foto of video. Voorheen stond de tekst er altijd onder.

Mosseri kondigt nog meer veranderingen aan de werking van Instagram aan. Het gaat daarbij niet om hoe de app eruit ziet, maar hoe het algoritme werkt. Het gaat meer op Facebook lijken met meer aandacht voor suggesties op basis van je interesses en minder posts van mensen die je volgt.

Kritische reacties op veranderingen Instagram

De nieuwe lay-out valt bij weinig gebruikers in de smaak, als we de feedback op Twitter moeten geloven. Op de aankondiging van Mosseri wordt kritisch gereageerd en gebruikers die de nieuwe feed ineens zien, hebben er geen goed woord voor over.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is Instagram lelijk nu zeg… Ik heb er meteen geen zin meer in. — Yvette and other stories (@Yvettesstories) May 20, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Garbage. Honestly if I want a tiktok experience. I’ll go to tiktok. — Peter James ◢ ◤ (@peterjames_au) May 20, 2022

Hoewel er geen officiële reden voor de verandering wordt gegeven, voelt Facebook-moederbedrijf Meta de hete adem van TikTok in de nek. De van oorsprong Chinese app stijgt aanzienlijk in populariteit. Een kritische Twitteraar schrijft: „Instagram kopieert gewoon wat anderen doen. We willen verschillende ervaringen op sociale media, niet steeds hetzelfde op alle platformen. Als ik de ervaring van TikTok wilde, zou ik gewoon TikTok gebruiken. Als ik op Instagram zit, is dat omdat er dingen zijn die TikTok niet heeft en omgekeerd.”

Op moment van schrijven is nog onduidelijk of de verandering verder wordt uitgerold of teruggedraaid. De volledige aankondiging van Instagram-chef Adam Mosseri is hieronder te bekijken.