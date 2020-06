Nieuwe functie maakt het makkelijk om je verleden op Facebook te wissen

Facebook bestaat inmiddels al meer dan vijftien jaar. Waarschijnlijk heb je in de beginjaren ook dingen gepost waar je nu met veel schaamte op terugkijkt. Tijd om dat verleden uit te wissen, want Facebook komt met een nieuwe functie die dat een stuk makkelijker maakt.

Van dronken uitgaansfoto’s tot de meest beschamende posts. We zijn allemaal jong geweest en hebben wel eens dingen gedaan waar we nu spijt van hebben. Het meeste ben jij waarschijnlijk allang vergeten, maar Facebook niet. Gelukkig kun je oude posts en foto’s gewoon verwijderen. Dat kon altijd al, maar was tot voor kort erg omslachtig.

Facebook onthult nieuwe functie

Het uitwissen van je (gênante) verleden is zelfs zo moeizaam dat je bijna zou denken dat Facebook dit bewust doet. Dat is gelukkig niet het geval. Mark Zuckerberg begrijpt deze worsteling en heeft het daarom makkelijker gemaakt om Facebook-posts uit het verleden te wissen. Maak kennis met de nieuwe functie: Manage Activity (of Activiteit beheren in het Nederlands).

Je vindt deze nieuwe functie door op je profielpagina op de grijze knop met drie puntjes te tappen. Vervolgens kom je in je profielinstellingen. Hier kies je activiteitenlogboek. Bovenin het scherm zie je nu de nieuwe Facebook functie Activiteit beheren staan. Vervolgens kom je op een scherm met daarop alle wat je hebt uitgespookt.

Wis het gênante verleden

Dit is niet helemaal nieuw, maar je kunt nu wel gemakkelijker filteren en meerdere berichten tegelijk selecteren. Zo kun je zoeken op datum of op getagde personen. Handig wanneer je alle foto’s van je ex in één keer van je Facebook-pagina wil gooien. Dat is namelijk precies waarom Facebook komt deze functie komt, of zoals ze zelf zeggen: „Facebook moet accurater zijn zoals je nu bent.”

Naast verwijderen, kun je het verleden nu ook archiveren. Wanneer je dit doet kunnen anderen het bericht niet meer zien op je tijdlijn, maar jij zelf nog wel. Handig als je de boel wilt opschonen, maar nog geen afscheid wil nemen van het verleden.

