Mede-oprichter Reddit stapt op en wil zwarte opvolger

Mede-oprichter van socialmediabedrijf Reddit, Alexis Ohanian, treedt af als bestuurder van het bedrijf. Zijn afscheidswens? Een vervanger van kleur.

Sinds de dood van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld, zijn protesten tegen racisme en politiegeweld opgelaaid. De kwestie heeft ook het debat over diversiteit in de bestuurskamers van Amerikaanse bedrijven doen herleven.

Reddit-oprichter wil meedenken over hervormingen Amerikaans bedrijfsleven

Veel demonstranten en organisatoren hebben de afgelopen dagen ook geprobeerd om de verontwaardiging over de dood van Floyd om te zetten in een hernieuwde burgerrechtenbeweging. Daarbij eisen ze onder meer hervormingen van het Amerikaanse strafrechtsysteem. Als het aan Ohanian ligt, kunnen er ook hervormingen in het bedrijfsleven worden gemaakt.

1 miljoen dollar steun

Internetondernemer Ohanian heeft ook al 1 miljoen dollar toegezegd aan de Know Your Rights-campagne voor juridisch bewustzijn onder de jeugd. Die campagne is weer een initiatief van NFL-ster Colin Kaepernick. Kaepernick was in 2016 de eerste speler die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied als stil protest tegen politiegeweld en discriminatie.

I co-founded @reddit 15 years ago to help people find community and a sense of belonging.⁰ It is long overdue to do the right thing. I’m doing this for me, for my family, and for my country. — Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) June 5, 2020

Reddit-oprichter: ‘Ik doe dit voor mijn land’

Ohanian lichtte zijn besluit toe op Twitter. „Vijftien jaar geleden was ik medeoprichter van Reddit om mensen een community en een veilige omgeving te kunnen bieden” schrijft Ohanina. „Het was al lang tijd het juiste te doen.” Toch blijkt uit zijn woorden dat Ohanian het niet alleen doet vanwege de Black Lives Matter beweging. ‘Ik doe dit voor mezelf, voor mijn gezin, en voor mijn land.’

Met Reddit-aandelen de zwarte gemeenschap dienen

In een andere tweet meldde Ohanian zijn rendement op Reddit aandelen te zullen gebruiken om de zwarte gemeenschap te dienen. Het gaat volgens hem om het beteugelen van de rassenhaat.

Het is niet zo gek dat Ohanian begrijpt wat zwarte mensen en mensen van kleur doormaken in Amerika. Hij vormt namelijk een gezin met zijn vrouw de Amerikaanse tennisster Serena Williams. Williams en Ohanian ontmoette elkaar in 2015 in Rome. Het stel gaf elkaar in 2017 het ja-woord.

