Betogers negeren avondklok in Minneapolis en bekogelen politie

Ondanks de geldende avondklok in Minneapolis en de waarschuwingen voor ernstige consequenties zijn betogers toch de straat opgegaan. De nationale garde werd bekogeld met vuurwerk en gebruikte als reactie daarop traangas en rubberen kogels.

Inwoners van Minneapolis werden zaterdag meermaals opgeroepen de deur niet uit te gaan, maar veel mensen hielden zich daar niet aan. De oproep was gedaan om de nationale garde alle ruimte te bieden om op te kunnen treden tegen onder meer plunderen en brandstichting.

„Als je vanavond op straat bent, dan is het heel duidelijk: dan hoor je niet bij ons. Je deelt onze waarden dan niet en daarom zullen wij optreden om ervoor te zorgen dat dit eindigt”, zei Tim Walz, de gouverneur van Minnesota. Ook inwoners van Minneapolis die op hun balkon toekeken, werden bekogeld met rubberen kogels, blijkt uit beelden op social media.

Verder zijn er enkele tientallen arrestaties verricht tijdens de rellen. Er zijn geen meldingen van ernstig gewonden, zei politiecommissaris Paul Schnell van de staat Minnesota.

BREAKING: Police shoot non-lethal rounds at people as they stand on their porch in Minneapolis pic.twitter.com/j0aIACIRwE — BNO News (@BNONews) May 31, 2020

WATCH: @AliVelshi reports from Minneapolis as police fire tear gas toward protesters: “There has been no provocation … The police pulled into this intersection unprovoked.” pic.twitter.com/OEUXdPg73O — MSNBC (@MSNBC) May 31, 2020

Politiegeweld

De autoriteiten in Minnesota doen een beroep op de nationale garde om de politie te ondersteunen in Minneapolis, waar de zwarte George Floyd van de week om het leven kwam door hardhandig optreden van de politie. Zijn dood zorgde voor massale protesten in heel het land.

Here’s a protest in Minneapolis that hasn’t made the news cycle or been shared a million times on your news feed for shock value. Amen and amen!pic.twitter.com/qivVEzoMVC — John Mason (@LivingGodsTruth) May 30, 2020

Onder andere in Washington gingen mensen de straat op. En dat niet alleen, wereldwijd spreken celebrities zich uit over het politiegeweld dat er met regelmaat in Amerika gebruikt wordt jegens mensen met een andere huidskleur.

Trump

President Donald Trump uitte zaterdag forse kritiek op de burgemeester van Minneapolis. „De nationale garde is opgetrommeld om het werk te doen dat de burgemeester niet heeft gedaan. Dit had twee dagen geleden moeten gebeuren. Er zou dan geen schade zijn geweest en de politiebureaus zouden niet zo zijn vernield”, schreef de president. Ook liet hij al eerder weten dat het leger heel snel ter plaatse kan komen om op te treden.

