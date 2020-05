Nieuwe smartphone OnePlus kan door kleding heen kijken

Anno 2020 gebeurt het nog maar amper dat nieuwe smartphones weten te verrassen. Ja, alles is altijd groter, sneller, beter, maar zelden zie je nog écht nieuwe features voorbij komen. Toch heeft OnePlus dat voor elkaar gekregen met de OnePlus 8 Pro, maar het is maar de vraag of we daar blij mee moeten zijn.

Kersverse eigenaren van dat toestel hebben namelijk een opvallende filter in de camera-app ontdekt. Als je daar de allerlaatste filter kiest, ‘Photochrom’, dan krijg je een onschuldig ogend kleuren-effect met niet zo onschuldige potentie. Je kunt er namelijk mee door kleding en plastic heen kijken.

OnePlus 8 Pro kijkt door kleding heen

Althans, dun zwart plastic, en dunne zwarte kleding. Denk bijvoorbeeld aan het dunne plastic van de afstandsbediening van je televisie. Als je de filter van de OnePlus 8 Pro daarop richt, dan zie je opeens de componenten die onder die plastic laag verstopt zitten.

Hetzelfde geldt voor een zwart t-shirt: als je er een iPhone-verpakking onder verbergt, dan zie je die niet met het blote oog. Pak je de nieuwe OnePlus erbij, dan kijk je opeens dwars door het t-shirt heen.

Hoe kan dat?

Hoe dat kan? De filter maakt gebruik van de infrarood-sensoren op de telefoon. Die pakken een type straling op die onzichtbaar is voor het menselijk oog. Op het elektromagnetische spectrum zit infrarood net onder zichtbaar licht. Wij voelen enkel de warmte ervan, maar zien het (gelukkig) niet.

Infrarood is namelijk overal: de helft van de energie die de zon op de aarde loslaat arriveert in de vorm van infrarood. Speciale hardware kan wel infrarood waarnemen, zoals nachtkijkers en thermische camera’s. Zo kunnen brandweermannen bijvoorbeeld door rook heen kijken.

Primeur

Tot nu toe bleef het daar echter voornamelijk bij: dure hardware die alleen voor specialistische beroepen ingezet werd. Tot nu dus. Smartphones zijn al langer uitgerust met infrarood-sensoren. Apple gebruikt ze bijvoorbeeld voor Face ID. Maar je zult je iPhone moeten jailbreaken om ze in te zetten om door objecten en kleding heen te kijken.

OnePlus is de eerste fabrikant die zijn gebruikers van een dergelijke filter voorziet. Het is maar de vraag of het bedrijf heeft voorzien dat de filter ook voor minder prettige doeleinden ingezet kan worden, en tot nu toe heeft OnePlus nog niet gereageerd.

Tijd voor actie?

Ja, de omstandigheden waaronder het kan zijn vrij specifiek en gelukkig dus beperkend, maar het is geen prettig idee dat iemand in de supermarkt door jouw kleding heen kan kijken. Op fora wordt al druk gediscussieerd of OnePlus de filter niet gewoon geheel moet schrappen, of op zijn minst moet aanpassen.

Dat hangt waarschijnlijk vooral af van hoeveel ophef er daadwerkelijk gaat ontstaan. Zijn we de filter snel weer vergeten, of blijven we erover discussiëren? We gaan het meemaken. Als OnePlus advies wilt, dan kan het bij Sony aankloppen. Die fabrikant moest in de jaren negentig een camcorder terugroepen toen bleek dat men ermee door kleding kon kijken…

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

