Mama gaat op date: ‘Hij verraste mij met bloemen voor mij én mijn dochter (5)’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Julia (37), die met haar mond vol tanden stond toen haar date een bosje roosjes voor haar 5-jarige dochter meenam.

Weinig energie voor een date

„Sinds ik moeder ben, is daten iets wat onderaan mijn prioriteitenlijst bungelt: tussen schooltassen inpakken, werken en boterhammen smeren door blijft er simpelweg weinig energie over om me in iemand anders te verdiepen. Toch kreeg ik laatst onverwacht een kriebel toen ik in de rij stond bij de bouwmarkt en Kevin tegen het lijf liep. Hij liet me voor met mijn kar vol tuingereedschap, grapte iets over ‘zware vracht’ en voor ik het wist, stonden we te kletsen over van alles en nog wat. Werk, kinderen, hobby’s, the whole shebang.

Zijn lach bleef in mijn hoofd hangen en toen hij vroeg of ik een keer wilde afspreken, zei ik tot mijn eigen verbazing ja. ‘Als het maar geen standaard restaurantdate wordt’, grapte ik. Het werd een middagwandeling in het park – laagdrempelig en makkelijk af te breken als het ongemakkelijk zou worden.

Overdreven

Toen ik hem zag aankomen, herkende ik meteen datzelfde charmante lachje van de bouwmarkt. Maar mijn blijdschap verdween in één klap toen ik zag wat hij in zijn handen had: twee bossen bloemen. Eentje met vrolijke zonnebloemen en een kleiner bosje met roze bloemetjes. ‘Voor je dochter, want ik hoorde dat meisjes daar blij van worden.’ Mijn eerste reactie? Overdreven en véél te snel. We kennen elkaar amper en dan al bloemen voor mijn dochter? Het voelde alsof hij meteen volle vaart in mijn leven wilde springen, zonder te checken of er überhaupt plek voor hem was. Ik lachte ongemakkelijk, bedankte hem snel en probeerde het onderwerp te veranderen.

Vriendinnen verklaren me voor gek

De wandeling was verder prima, gezellig zelfs. Hij was attent, maakte me aan het lachen en stelde geen ongemakkelijke vragen over mijn leven als moeder. Toen ik ‘s avonds het verhaal aan mijn vriendinnen vertelde, begon ik meteen over die bloemen. ‘Dat was toch een beetje te veel van het goede, of niet?’, vroeg ik. Ze keken me aan alsof ik gek was. ‘Doe normaal, dat is juist fantastisch! Hij laat daarmee zien dat hij jou én je dochter respecteert’, zei mijn beste vriendin. ‘Beter dit dan zo’n kerel die doet alsof je moeder-zijn niet bestaat.’

Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik besefte dat ze misschien gelijk hadden. Waarom zag ik die bloemen eerst als een rode vlag, terwijl het eigenlijk gewoon een goedbedoelde actie was?

Ik stuurde hem de volgende dag een berichtje om te bedanken voor de bloemen. Ja, ook namens mijn dochter, die dolblij was met haar bosje roze bloemen en ze vol trots op haar kamer zette. ‘Wat leuk!’, reageerde hij. ‘Snel weer afspreken?’ Ik stotterde een voorzichtige ‘prima’ en eindige voldaan het korte gesprek. En toegegeven: stiekem heb ik nu al zin in onze volgende date.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

