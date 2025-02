Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jetten: Maatregelen om medicijnen aan te passen op vrouwenlichaam

Vrouwen lopen een veel groter risico op ernstige bijwerkingen door medicijnen dan mannen. Dat is al tientallen jaren onderzocht en bekend, toch krijgen vrouwen nog steeds geen medicijnen die afgestemd zijn op het vrouwenlichaam. D66 wil dat veranderen met een actieplan, zegt partijleider Rob Jetten op een partijbijeenkomst vandaag.

Op een partijbijeenkomst van D66 ter ere van oud-minister Els Borst, die vandaag precies elf jaar geleden werd vermoord, stelt Jetten voor dat medicijnfabrikanten verplicht gaan testen wat de werking en bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel op vrouwen zijn.

Paracetamol minder effect op vrouwen

Uit een publicatie van belangenorganisatie WOMEN Inc. blijkt dat vrouwen zestig procent meer kans hebben op bijwerkingen van medicijnen dan mannen. Bij acht van de tien geneesmiddelen die tussen 1997 en 2001 van de markt zijn gehaald vanwege ernstige bijwerkingen, ging het om bijwerkingen bij vrouwen. Ook heeft bijvoorbeeld paracetamol minder effect op vrouwen, dan op mannen.

Dat geneesmiddelen een andere uitwerking kunnen hebben bij vrouwen heeft te maken met de samenstelling van het lichaam. Zo hebben mannen meer water in het lichaam en vrouwen meer vet, schrijft WOMEN Inc.. Dat heeft invloed op de effectiviteit van een geneesmiddel.

Medicijnen niet meer toelaten

Jetten vindt dat medicijnen zonder onderzoek met aandacht voor vrouwen, niet meer toegelaten mogen worden op de Europese markt. Ook zegt hij dat er in bijsluiters van bestaande geneesmiddelen een apart gebruiksadvies voor vrouwen moet komen. Daarnaast moet er meer onderzoek komen naar de juiste dosering van geneesmiddelen voor vrouwen, vindt hij. Volgens D66 zou dat betaald kunnen worden uit de huidige zorgbudgetten.

In 1993 zijn er al richtlijnen opgesteld die stellen dat in alle fasen van het geneesmiddelenonderzoek zowel mannen als vrouwen betrokken moeten worden, schrijft WOMEN Inc.. Daarin staat onder andere dat de onderzoekspopulatie een goede afspiegeling moet zijn van de groep die het geneesmiddel gaat gebruiken. Hoewel die richtlijnen er dus zijn, zijn ze niet bindend en dus worden ze vaak niet nageleefd, aldus WOMEN Inc.

