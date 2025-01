Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Hij nam zijn dochter mee naar ons afspraakje’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Jelina (41), die voor een wel heel opmerkelijke verrassing kwam te staan.

„Zaterdagavond, 19.30 uur. Ik stond met m’n jas aan klaar voor mijn eerste date in maanden. Mijn zoon Stef (6) lag al in bed en mijn beste vriendin zat op de bank met een kop thee en Netflix, om op hem te passen. Na een pittige scheiding en een jaar focussen op mezelf voelde het als een cadeau om weer even de hort op te gaan.

Supermarkt

Erik en ik hadden elkaar drie weken eerder ontmoet, in de supermarkt notabene. Ik stond te worstelen met een veel te zware boodschappentas en hij stapte zonder aarzelen op me af. ‘Zal ik even helpen?’, vroeg hij met een glimlach die zo ontwapenend was dat ik meteen ja zei. Later, toen we samen in de rij stonden, merkte ik dat hij aan het flirten was. We wisselden nummers uit, en de rest was geschiedenis.

Hij leek me leuk: attent, grappig, en vooral iemand die begreep hoe het was om ouder te zijn. Erik had namelijk ook een dochter, Eva, van drie. Hij had me over haar verteld in onze appgesprekken en ik vond het eigenlijk wel charmant hoe hij zijn rol als vader serieus nam. Maar niets had me voorbereid op wat er die avond zou gebeuren…

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Blonde krullen

Erik had me opgehaald en hij leek vanaf een afstand precies zoals ik me hem herinnerde: charmant en een tikkeltje jongensachtig. Terwijl ik instapte, begon hij te stotteren: ‘Ik moet je iets vertellen… Ik heb mijn dochter meegenomen.’ Ik liet mijn tas abrupt vallen en keek hem aan. Op de achterbank zat een meisje met blonde krullen, vastgegespt in een roze autostoel. Ze zwaaide naar me met een pluchen konijn in haar hand. ‘Ik kon geen oppas vinden’, legde Erik uit. ‘Maar ik dacht: ach, ze is toch heel makkelijk.’

Het duurde een seconde voordat ik besefte wat er net was gebeurd. Ik bedoel, ouderschap was soms een logistieke nachtmerrie. Maar een 3-jarige meenemen naar een eerste date? Zonder het te overleggen? Ik was in shock, maar Erik deed vervolgens alsof er niets aan de hand was en reed – in plaats van naar het Italiaanse tentje dat we hadden afgesproken – naar een pannenkoekenrestaurant. ‘Dat is meer kindvriendelijk’, zei hij opgewekt. Vanaf toen probeerde ik het los te laten. Misschien werd het alsnog gezellig.

Zodra we zaten, werd het duidelijk dat dit geen romantisch avondje zou worden. Eva was doodmoe en overduidelijk niet in de stemming. Ze morste haar appelsap, wilde alleen maar patat in plaats van pannenkoeken en begon te huilen als ze haar zin niet kreeg. Erik probeerde haar gerust te stellen, maar het voelde alsof hij er al lang aan gewend was om de chaos te negeren. Hij praatte vrolijk door over zijn werk en zijn sportprestaties, terwijl ik ondertussen servetten pakte om de plakkerige appelsap van mijn broek te vegen.

Halverwege de avond vroeg Erik nonchalant: ‘Dus, hoe zie jij jezelf over vijf jaar?’ Ik keek hem aan terwijl Eva met een potlood op de menukaart tekende. Dit hele tafereel was zo ver verwijderd van wat ik me had voorgesteld voor een eerste date, dat ik nauwelijks wist wat ik moest antwoorden.

Volgende keer?

Toen het toetje kwam, stortte Eva volledig in. Ze was moe, begon opnieuw te huilen en Erik besloot eindelijk dat het tijd was om naar huis te gaan. Terwijl we naar de auto liepen, zei hij lachend: ‘Volgende keer regel ik wel een oppas.’

Volgende keer? Ik glimlachte beleefd, maar wist al dat er geen volgende keer zou komen. Toen ik thuiskwam, keek ik naar mijn slapende zoon en realiseerde ik me: soms was thuis zijn met een kind nog altijd gezelliger dan een slecht geplande date.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

