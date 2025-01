Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Nederlanders deze januari in de sportschool dan vorig jaar

Het is altijd hét goede voornemen: meer sporten. Tegelijkertijd is het ook het goede voornemen wat het snelst sneuvelt. Maar deze januari is de sportschool extra populair onder Nederlanders.

Volgens de keten SportCity en voorzitter Han de Hair van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES), die zelf ook een sportschool heeft, werden meer abonnementen afgesloten dan vorig jaar. Ook Basic-Fit ziet deze maand veel nieuwe leden.

Stappen maken

„Ik heb de indruk dat bij veel collega’s de aanwas echt goed is, beter dan we het afgelopen jaar hebben meegemaakt”, stelt De Hair. Waardoor dit komt, is volgens hem lastig te zeggen.

„Het lijkt erop dat mensen met meer positiviteit de fitnessclub in komen. Mensen willen stappen maken, fitter en sterker worden en blessures overwinnen”, vervolgt hij. Ook zouden mensen meer willen sporten om gezonder oud te worden.

Januari belangrijk voor een sportschool

Januari is voor sportscholen een van de belangrijkste periodes van het jaar. In zijn eigen sportschool, Gymnasion Joure, zijn er zo’n 20 procent meer nieuwe leden bijgekomen vergeleken met vorig jaar, schat De Hair.

SportCity ziet deze januari een stijging van ruim 10 procent vergeleken met januari vorig jaar. „We zien jaar op jaar een goede groei bij SportCity en daar zijn we erg blij mee”, meldt een woordvoerder, verwijzend naar het brede aanbod in de sportscholen. Daarnaast krijgt de sportschoolketen volgens de woordvoerder nieuwe leden omdat er meer locaties bijkomen.

Ook voor Basic-Fit is januari een belangrijk moment, net als de periode na de zomervakantie. „Het fenomeen goede voornemens is zeker merkbaar. Mensen willen aan hun conditie en kracht werken en dat is duidelijk merkbaar in het aantal aanmeldingen”, aldus een woordvoerder.

Inflatie

De Hair vermoedt dat de abonnementen van de meeste sportscholen dit jaar met de inflatie zijn meegestegen, al zijn er volgens hem ook bedrijven die meer geld vragen omdat ze grote investeringen hebben gedaan. Zelf heeft hij de abonnementsprijzen met iets minder dan de inflatie verhoogd. SportCity heeft naar eigen zeggen de prijzen in december iets verhoogd „om een compleet productaanbod aan te blijven bieden in 2025”.

