Opgebiecht: ‘Ik heb een affaire met een getrouwde man’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Telma (29), die een affaire heeft met een nog getrouwde man.

„Hij viel me meteen op, tijdens die werkborrel in de kroeg. Het was een lange dag geweest, want nogal druk op het werk. Een paar collega’s en ik waren toe aan een wijntje en naast ons pand zit een kroegje, dus win-win. Na een uurtje borrelen gingen mijn collega’s naar huis, maar had ik nog geen zin om te gaan, zeker niet omdat ik iets verderop een leuke vent zag staan. Goeie lach, mooie bos haar, heel charismatisch. Hij had ook een ontspannen blik, alsof hij helemaal zichzelf was. En hij zag mij ook, want hij wenkte me zijn kant op.

Nieuwe man

Een relatie had ik op dat moment niet, mijn ex en ik waren al een jaar uit elkaar en eerlijk gezegd was ik wel toe aan een nieuwe man in mijn leven. Ik miste de gezelligheid van een partner bij thuiskomst, het kunnen sparren met een maatje, de intimiteit. Nou, dat laatste vond ik sowieso bij Rogier, zo heette hij, want diezelfde avond deelden we nog de lakens. Normaal ben ik daar nooit van, maar het voelde goed en de vonken spátten er ook vanaf.

In de weken erna bleven we afspreken en zagen we elkaar geregeld. Hij bleef altijd bij mij slapen – dat viel me toen wel op, maar hij zei dat hij in een verbouwing zat, dus dat klonk logisch – en hij moest wel weer vroeg de deur uit, maar ik vond het heerlijk op de momenten dat hij er was. Ik durfde zelfs te stellen dat ik gevoelens voor hem begon te krijgen, zo goed klikten we met elkaar.

Hij bleek getrouwd

Dat veranderde toen we op een avond samen op de bank zaten, zijn telefoon nog openstond en ik ineens een foto voorbij zag komen van Rogier, samen met een vrouw en twee kinderen. Zíjn vrouw en kinderen, bleek toen ik hem vroeg wie dat in vredesnaam waren – en hij niets meer kon doen dan opbiechten dat hij een gezin had. Woést was ik, ik heb staan schreeuwen en heb hem de deur gewezen, wilde hem niet meer zien, zo erg was mijn vertrouwen geschaad. Rogier droop af, maar bleef me in de weken erna benaderen om ‘zijn kant van het verhaal te vertellen’.

Omdat ik klaar was met zijn stroom aan berichtjes besloot ik hem eenmalig zijn verhaal te laten doen. En toen kwam het: hij had inderdaad gelogen, maar alleen omdat hij zo gek op me was en bang was dat ik hem niet meer leuk zou vinden als ik ontdekte dat hij een gezin had. En ja, hij had inderdaad een vrouw, maar die relatie was op sterven na dood. Blijkbaar komt hij uit een zeer gelovige omgeving – thuis heeft hij niet eens een televisie – en is scheiden not done, maar van liefde tussen hem en zijn vrouw is allang geen sprake meer.

Opgebiecht: affaire

Ondanks zijn verhaal was ik nog steeds woedend, maar langzaamaan veranderde dat. Noem het zwakte, maar ik míste hem gewoon. Na een paar weken gaf ik toe en begonnen we weer af te spreken. En dat is eigenlijk nog steeds hoe de status nu is, al kom ik nu af en toe ook bij hem thuis, als zijn vrouw en kinderen er niet zijn. Ik ben er niet trots op en schaam me ergens ook wel voor dat stiekeme gedoe, want in mijn omgeving weten maar weinig mensen dat ik een affaire heb met een nog getrouwde man.

Opbiechten doe ik het nu nog niet. Mensen zouden het waarschijnlijk niet begrijpen en dat snap ik, want dat doe ik zelf al bijna niet. Maar de liefde is iets irrationeels en ik ben gewoon gek op Rogier. Of deze relatie toekomstbestendig is, weet ik niet, maar het is nog te vroeg om van dit plaatje afscheid te nemen. De toekomst zal het uitwijzen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

