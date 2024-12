Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Zijn hond in bed was een afknapper’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Diana (39), die niets moet hebben van hondenharen in haar bed.

„Daten als alleenstaande moeder is een avontuur op zich. Zo begon mijn laatste afspraakje veelbelovend, maar liep het totaal anders af dan ik had verwacht…

Ik ontmoette Patrick via een app. Hij was grappig, attent en, hoewel hij zelf geen kinderen had, opvallend geïnteresseerd in mij als moeder. Na een paar dagen gezellig chatten stelde hij voor om iets te gaan drinken. Sinds mijn scheiding van twee jaar geleden sta ik weer voorzichtig open voor daten, dus ik besloot de stap te wagen. Oppas geregeld, een mooie outfit uitgezocht en mezelf klaargemaakt voor een fijne avond. Met een kleuterdochter die altijd nieuwsgierig vraagt wat mama doet en waar ze heen gaat, voelt tijd voor mezelf vrijmaken als een klein logistiek mirakel – maar soit. Wie weet wat deze date me zou brengen.

De avond begon perfect. Patrick was in het echt net zo charmant als online. Hij vertelde grappige verhalen over zijn werk en stelde oprechte vragen over mij en mijn leven als moeder. ‘Wat doe je graag als je even tijd voor jezelf hebt?’ Bijzonder, vond ik. Want niet iedere man lijkt te begrijpen hoe belangrijk dat voor mij is. Na het eten stelde hij voor om nog even bij hem thuis een kop koffie te drinken. Ik twijfelde even – het was tenslotte onze eerste date – maar hij stelde me op mijn gemak, dus ik stemde in.

Modderpoten

Bij hem thuis zag alles er strak uit. Tot ik in de hoek van de kamer een gigantische hondenmand zag staan die er nauwelijks gebruikt uitzag. ‘Ligt jouw hond daar niet graag in?’, knipoogde ik. Patrick reageerde nonchalant: ‘Oh, Bruno slaapt bij mij in bed.’ Eerst dacht ik dat hij een grapje maakte, maar hij was bloedserieus. ‘Bruno en ik slapen al acht jaar samen, dat zal altijd zo blijven. Hij is mijn maatje.’

Ik probeerde mijn gezicht in de plooi te houden, maar vanbinnen voelde ik me ongemakkelijk. Hondenharen, modderpoten en een hond die letterlijk het bed deelt? Dat was gewoon niet mijn ding. Ook dacht ik meteen aan mijn dochter, die al sinds haar geboorte bij mij in bed slaapt. Hoe zou dat werken als we ooit verder zouden gaan? Een hond in bed is misschien leuk voor hem, maar ik zie het absoluut niet zitten om een viervoeter tussen mij en mijn kind in te hebben liggen.

Dealbreaker

Hoewel ik dol ben op dieren, wist ik meteen dat dit niet ging werken. Patrick probeerde het nog goed te praten, maar voor mij was het klaar: ik wil iemand die ruimte heeft voor mij en mijn dochter in zijn leven, en niet letterlijk en figuurlijk een bed deelt met zijn hond. Beleefd sloeg ik de koffie af en zei dat het laat werd.

Patrick stuurde me later een berichtje om te vragen of ik hem nog een keer wilde zien. Ik besloot eerlijk te zijn. Ik legde uit dat ik hem een leuke man vond, maar dat dit voor mij echt een dealbreaker was. Hij reageerde begripvol, maar ik merkte dat hij teleurgesteld was. Logisch ook, maar als je je bed wil delen met je hond én een vrouw, dan moet je niet bij mij zijn.”

