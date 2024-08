Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vannacht zijn er veel vallende sterren te zien, dit is waarom

Wie vannacht naar de hemel kijkt, kan veel vallende sterren zien. Hoe komt het dat ze nu zo goed zichtbaar zijn? En wat is een vallende ster eigenlijk?

De aarde trekt langs de Perseïden, de jaarlijks terugkerende meteorenzwerm. De Perseïden bestaan uit puin dat afkomstig is van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde de zwerm passeert, verbranden er deeltjes in de atmosfeer. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Bijzonder? Misschien niet, maar het levert wel een mooi schouwspel op.

Wat zijn vallende sterren?

De gloeiende stukjes puin in de atmosfeer worden vallende sterren genoemd. Maar het zijn dus eigenlijk geen sterren. Dat is toch een stuk minder romantisch dan de naam, maar het ziet er desondanks toch uit als een schitterend tafereel.

Wanneer kun je vallende sterren het beste zien?

In de nacht van maandag op dinsdag is de kans op het zien van meteoren het grootst. Rond 03.45 uur worden de meeste vallende sterren verwacht, maar ook de rest van de week heb je een grote kans deze te spotten. De komende nachten is er vrijwel geen bewolking, ook is de temperatuur erg hoog. Wat ook meespeelt, is dat de maan al vroeg onder gaat. Dan is het donkerder en zijn vallende sterren beter waar te nemen aan de hemel.

Tips om vallende sterren te spotten

Om vallende sterren te kunnen zien, kun je het beste een zo donker mogelijke plek opzoeken. In een tuinstoel of op een handdoek in het gras, is het net wat comfortabeler om naar het schouwspel te kijken. Richt je blik op het noordoosten, want dit is het vertrekpunt van de zwerm van meteoren. Ga wat later in de nacht naar buiten toe. In de nacht van maandag op dinsdag is het aantal zichtbare meteoren met bijna 60 per uur het hoogst tussen 3.30 en 4.00 uur.

