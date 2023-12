Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Direct oogcontact blijft zeldzaam: ‘Een must voor een vlot gesprek’

Oogcontact: het blijft soms moeilijk. Te weinig oogcontact is niet goed, maar te veel oogcontact kan ook weer verkeerd worden opgevat. Maar hoe moet je elkaar dan aankijken tijdens een gesprek? Een Canadese psycholoog zocht het uit. „Oogcontact is een must voor een vlot gesprek.”

Experimenteel psycholoog Florence Mayrand en haar team aan de McGill University in Canada voerden afgelopen jaar de allereerste studie uit naar wederzijds oogcontact tijdens gesprekken.

Mobiele eye-tracking-bril

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de oogpatronen van zo’n dertig mensen tussen de 18 en de 24 jaar oud. Zij droegen allemaal een mobiele eye-tracking-bril met een camera aan de voorzijde, waarmee zijn of haar gezichtsveld werd geregistreerd.

Het team keek vooral tijdens de gesprekken naar de mond en de ogen van de dertig deelnemers. In het tweede deel van het onderzoek focuste het team vervolgens op de reacties van de deelnemers.

Oogcontact

Hieruit bleek dat direct oog-in-oog contact zeldzaam is tijdens een gesprek. „Dat is verrassend, want de tijd dat we elkaar recht in de ogen kijken, zelfs al is het maar een paar seconden, is een belangrijke factor voor het sociaal gedrag dat daarop volgt”, aldus Mayrand. „Als paren elkaar rechtstreeks in de ogen keken in het eerste deel, volgde de deelnemer wel vaker de blik van hun partner in het tweede deel.”

Keken de twee elkaar aan, dat deden ze dit vaker via niet-wederzijds kijken in plaats van gezamenlijk kijken. „Slechts 12 procent van de interactieduur keken de twee mensen naar elkaars gezicht. Vooral de oog- en mondgebieden waren populair. Van die 12 procent, keek maar 3,5 procent elkaar recht in de ogen tijdens de babbel.”

‘Een must’

Mensen kijken elkaar dus zelden maar écht aan tijdens een gesprek. „Dit terwijl oogcontact een must is.” Thalia Wheatley, professor neuropsychologie aan Dartmouth, voegt toe: „In het verleden dacht men dat oogcontact tot een synchroon, vlot gesprek leidt. Maar het is niet zo simpel”, weet zij.

„We maken pas oogcontact als onze pupillen in sync zijn, maar precies dat moment geeft ons ruimte om opnieuw weg te kijken. Daardoor heb je tijd om nieuwe gedachten te vormen, en weet je wat je vervolgens kunt zeggen. Hoe vaker dat gebeurt, des te levendiger en aangenamer het gesprek.”

