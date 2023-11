Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De cruciale stap die iedereen zou moeten volgen na een relatiebreuk, volgens een therapeut

Als je relatie uit is gegaan, kan het verleidelijk zijn om te proberen jezelf weer bij elkaar te rapen door je ex af te kraken. Maar dit is geen handige zet als je de relatiebreuk wil verwerken, volgens een relatietherapeut.

Jezelf betrappen op dagdromen over wraak of lijstjes maken met alle slechte eigenschappen van je ex-partner is niet aan te raden, aldus Metro UK.

De nasleep van een relatiebreuk

Zei vroegen aan een relatietherapeut wat wél een goede manier is om over een break-up heen te komen. „Alles wat de moeite waard is om te doen, is niet de makkelijkste taak om uit te voeren”, vertelt relatietherapeut Kendra Capalbo aan Metro UK. „Hoewel het meemaken van een relatiebreuk ongetwijfeld een emotionele uitdaging is, kan het ook een katalysator zijn voor persoonlijke ontwikkeling en groei.”

In de nasleep van een relatiebreuk moet iedereen beginnen aan een periode van zelfreflectie, stelt Capalbo. Dit houdt in dat je de tijd neemt om na te denken over de lessen die je van de relatie hebt geleerd: „Wat wil je in toekomstige relaties? En op welke gebieden kun je zelf groeien?”

De gebreken van je ex

Capalbo legt verder uit dat het normaal is om je te focussen op de gebreken van je ex als een manier om met het verdriet om te gaan: „Maar het is cruciaal is om te onthouden dat niemand van ons zonder gebreken is.”

„Het omarmen van de inzichten die je door deze ervaring krijgt, kan leiden tot een andere benadering van toekomstige relaties.” En in plaats van te streven naar een ‘perfect’ einde van je relatie, bestaat er volgens Capalbo wel zoiets als een ‘ideale relatiebreuk’.

Ideale relatiebreuk

„Een ideale relatiebreuk houdt in dat beide individuen open en eerlijk kunnen bespreken waarom het niet lukte en dat ze een mate van begrip bereiken waardoor ze vrienden kunnen blijven, zelfs nadat ze het hebben uitgemaakt.”

