India hoopt met alternatief plan 41 mannen uit tunnel te redden

Reddingswerkers in India zijn gestart met het boren van een verticale opening in de hoop 41 werkers die vastzitten in een ingestorte tunnel naar boven te halen. Vrijdag was een poging om een horizontale gleuf te graven vastgelopen op enkele meters van bij de mannen.

De 41 constructiewerkers kwamen bijna twee weken geleden vast te zitten. De tunnel in aanbouw van 4,5 kilometer stortte deels in na een aardverschuiving.

Plasmasnijmachine

Het alternatieve plan om de werkers via een verticale schacht naar boven te halen is niet zonder gevaar. Het risico op instorting is groter dan bij een horizontale boring. Persbureau AFP zag hoe een grote graafmachine naar boven op een beboste heuvel werd vervoerd om van daar naar beneden te graven.

In de tussentijd wordt ook nog geprobeerd om via de oorspronkelijke, horizontale route tot bij de mannen te komen. Met een plasmasnijmachine hopen reddingswerkers een vastgelopen boor los te maken. Daarna gaan ze proberen de laatste paar meters tot bij de werkers handmatig uit te graven.

Smalle pijpleiding

Volgens een minister van Uttarakhand, de noordelijke Indiase deelstaat waar de tunnel wordt gegraven, verkeren de mannen die vastzitten „in goed humeur”. Ze zeiden tegen de reddingswerkers „om zoveel tijd te nemen als nodig was en zich geen zorgen te maken om hen”.

Via een smalle pijpleiding is het mogelijk om de werkers van verse lucht, voedsel, water en medicijnen te voorzien. De ruimte waarin ze vastzitten is ruim 8 meter hoog en twee kilometer lang.

ANP

