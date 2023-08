Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen gaan vaker emotioneel vreemd, dit is waarom

Mannen en vrouwen verschillen nu eenmaal. En als het op affaires aankomt kiezen mannen eerder voor seksueel overspel en vrouwen voor emotioneel vreemdgaan. Maar waarom kiezen vrouwen vooral voor dat laatste?

Nog steeds bestaat de illusie dat mannen vaker vreemdgaan dan vrouwen. Dit werd eerder al ontkracht door sociaal psycholoog Tila Pronk, die aan Metro uitlegde waarom mensen geneigd zijn om vreemd te gaan. Maar ook onderzoek van het Center for Researching & Understanding Sexual Health bevestigt dat mannen, wat betreft ontrouw, niet erger zijn dan vrouwen.

Verschil seksuele en emotionele ontrouw

Uit hun rapport Pulling the Covers Back: Why Do We Cheat? blijkt namelijk dat 53 procent van de mannen in hun leven één romantische partner bedroog, tegenover 55 procent van de vrouwen.

Psycholoog en relatiedeskundige La Keita Carter belicht het verschil tussen emotionele en seksuele ontrouw tegenover het Amerikaanse Psychology Today. Ze somt een aantal signalen van emotionele ontrouw op:

Flirten.

Geheimen of privé informatie delen die je eigenlijk alleen met een partner zou delen (redenen van ruzie in jullie relatie of wat er voor jou ontbreekt in jullie relatie).

Fantaseren over een relatie met de andere persoon.

Seksuele gesprekken met een ander (sexting, naaktfoto’s of telefoonseks).

Mannen en vrouwen

Volgens het bovengenoemde onderzoek antwoordde 73 procent van de vrouwen dat bij hen kussen en flirten het meest voorkomt wat betreft vreemdgaan.

En ouder onderzoek toont aan dat mannen meer jaloers zijn als een vrouw seksueel vreemdgaat. Terwijl vrouwen juist meer jaloezie ervaren bij emotionele ontrouw. Ook dit kaartte sociaal psycholoog Pronk al eerder aan bij Metro.

Emotionele ontrouw bij vrouwen

Maar waarom gaan vrouwen voor emotionele ontrouw? Volgens Carter heeft dat bij vrouwen veelal te maken met emotionele leegte. Zij somt een aantal voorbeelden op die zij van vrouwen te horen kreeg. Zo zocht een vrouw waarbij thuis sprake was van agressie en seksueel geweld, naar iemand die aardig was en naar haar luisterde. En een andere vrouw, die worstelde met de dood van haar vader, zocht emotionele steun bij een collega. Steun die ze van haar eigen partner niet kreeg.

Redenen voor vreemdgaan

Maar er zijn volgens Carter, naast emotionele leegte, meer redenen waarom vrouwen ontrouw plegen. De psycholoog noemt ook wraak, gebrek aan emotionele volwassenheid van de partner en aandacht als redenen op. En dan is er nog een kleine groep die vreemdgaat, simpelweg omdat de mogelijkheid zich aandiende.

Maar iedere vorm van vreemdgaan heeft volgens de relatiedeskundige z’n weerslag op een relatie en kan deze verwoesten.

Aangetrokken tot een ander

Mannen in heteroseksuele relaties zijn minder geneigd om hun partner te verlaten na een emotionele affaire. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mannen eerder geneigd zijn om op te stappen bij seksuele ontrouw. Bij vrouwen werkt dat juist andersom. Zij waren eerder geneigd om op te stappen na een emotionele affaire.

Stel dat jij je emotioneel aangetrokken voelt tot iemand anders dan jouw partner. Dan raadt Carter aan om even een stap terug te doen en jezelf een paar vragen te stellen. „Voel je je eenzaam? Geeft deze persoon je complimenten? Is het nieuw of spannend?” Volgens de psycholoog is het interessant om te bekijken welke behoefte deze mogelijke affaire voor jou vervult.

Eerlijk communiceren richting partner

Mocht je daar achter zijn, kun je dat volgens Carter communiceren naar jouw partner. Zij benadrukt dat we regelmatig hopen dat een partner uit zichzelf begrijpt wat wij nodig hebben. Maar de psycholoog legt uit dat we ons in een relatie best wat meer en duidelijker mogen uitspreken. „Heb je behoefte aan meer romantiek of dates? Soms moet je jouw partner eraan herinneren dat je in een relatie moet blijven investeren. Dan krijgen onze partners namelijk een eerlijke kans om op die behoeftes in te spelen. ”

Reacties