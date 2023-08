Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook honden kunnen dementie krijgen: dit zijn de symptomen

Dementie komt helaas niet alleen voor bij mensen, maar ook bij dieren, zoals honden. Maar liefst zeventig procent van de honden die vijftien jaar of ouder zijn, vertoont verschijnselen van de ziekte. Maar hoe herken je de symptomen bij je favoriete viervoeter en hoe ga je er mee om?

Dementie bij honden heet officieel het cognitief disfunctie syndroom. Het uit zich op vrijwel dezelfde manier als bij mensen, maar toch is het moeilijk te herkennen. Het gedrag van honden verandert als zij dementie krijgen, maar een verandering van het gedrag kan ook een normaal onderdeel zijn van het ouder worden. Daarom is het soms moeilijk om de twee van elkaar te onderscheiden, concluderen drie Amerikaanse wetenschappers uit onderzoek.

Honden met dementie veranderen van gedrag

Honden met dementie verdwalen vaak in hun eigen achtertuin of huis of komen vast te zitten achter meubels, omdat ze vergeten zijn dat ze ook achteruit kunnen lopen. Ook kunnen ze moeilijker de ingang van een deur vinden en lopen ze eerder tegen de zijkanten aan. „Ze weten dan echt niet meer waar ze zijn”, legt Sharon Blaakmeer, dierenarts bij Dierenkliniek Capelle, aan Metro uit. „Probeer dan ook niet te veel in huis te veranderen. Ze herkennen hun eigen omgeving al slecht en als er dan ineens een stoel op een andere plek staat, maak je het alleen nog maar moeilijker voor ze.”

De interacties van honden met mensen en andere huisdieren kunnen ook veranderen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo zoeken ze misschien minder of meer aandacht van hun baasjes dan voorheen of beginnen ze zich plots meer te storen aan de andere hond in het huis. Ze kunnen soms zelfs gezichten vergeten van mensen die ze al hun hele leven kennen.

Angst is ook een veelvoorkomend symptoom. „Dan kunnen ze uit het niets gaan janken of blaffen of staren ze doelloos voor zich uit, zonder ook maar op iets te reageren”, zegt Blaakmeer. Dementerende honden vinden het bijvoorbeeld moeilijk om alleen gelaten te worden, of het nu in een kamer is of in het huis. Ook kunnen ze sneller schrikken van gebeurtenissen waar ze voorheen nooit bang voor waren. „In zekere zin lijkt het zorgen voor een hond met dementie weer op het zorgen voor een puppy. Het hele dag- en nachtritme kan bijvoorbeeld ook helemaal veranderen. Dan zijn ze wakker in de nacht en slapen ze de hele dag.”

Zo help je je dementerende hond

Een oplossing voor honden met dementie is er helaas nog niet. Wel viel het de wetenschappers op hoe een actieve levensstijl kan bijdragen aan de gezondheid van een hond. Uit een enquête, ingevuld door duizenden hondenbaasjes, bleek dat minder actieve honden ruim bijna zeven keer meer kans hadden op dementie dan honden die erg actief waren. „Wandelen is inderdaad heel erg goed voor een hond, jong of oud”, bevestigt Blaakmeer. Een volwassen hond moet minstens drie keer per dag uitgelaten worden, inclusief een wandeling van een half uur. „Bij wat oudere honden is drie keer per dag lang wandelen misschien niet meer mogelijk, maar beweging is alsnog heel erg belangrijk. Dus kijk daar echt wat nog wél mogelijk is.”

Het onderzoek biedt nog geen doorslaggevend bewijs; daarvoor is meer en uitgebreider onderzoek nodig. Wel weten we dat lichaamsbeweging bij mensen het risico op dementie kan verminderen. Het kan dus geen kwaad om het te proberen met je favoriete viervoeter, want het is hoe dan ook goed voor jouw eigen brein. Daarnaast zijn er ook intelligentiespelletjes die het brein van jouw hond een beetje actief kunnen houden. Diervoedingsbedrijf Purina raadt bijvoorbeeld de spelletjes schatzoeken en balletje balletje aan.

Maar het belangrijkste is om lief te blijven voor je hond en niet boos te worden als die iets fout doet. Het beestje is hoogstwaarschijnlijk zelf ook in de war en bang door alles wat er met hem gebeurt, dus wees een beetje (extra) lief voor hem.

