Bobbie, Vera en Micha zijn niet-monogaam: zo is het om een open relatie te hebben

Een jaar of 10 geleden was het hebben van een open relatie nog iets voor hippies of een excuus om vreemd te gaan. Tegenwoordig vinden we het vooruitstrevend en heel erg van deze tijd. Vooral onder jongeren lijkt het steeds meer een trend te worden. Niet alleen open relaties, maar ook driehoeksverhoudingen, vierhoeksverhoudingen en polyamorie – het hebben van meerdere relaties tegelijkertijd – winnen aan populariteit.

Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de Nederlanders monogaam wil zijn, maar dat slechts 30 procent dit ook daadwerkelijk lukt. Liefdevol overspel lijkt dus een logische stap, maar het niet-monogame leven is niet voor iedereen weggelegd. Het is ontzettend veel gedoe. Je moet afspraken maken over trouw, waarmee alle partners instemmen en moet vooral heel veel praten.

Wij gaan in gesprek met 3 ervaringsdeskundigen, die er heel hard aan werken om deze moderne relatievorm probleemloos te laten verlopen.

Twee keer keer zo hard werken

Het klinkt wel makkelijk: een relatie waar jaloezie geen rol hoeft te spelen en iedereen elkaar geluk en vrijheid gunt. Maar het is een zeer complexe aangelegenheid. Bobbie (25, single) kan daar over meepraten: „Het is twee keer zo hard werken om een open relatie te hebben, maar je krijgt er ook twee keer zoveel liefde voor terug. Ik heb allerlei relatievormen geprobeerd en sta er vrij neutraal in. Zolang het fijn voelt voor jou, kan elke relatievorm werken. Voor mij persoonlijk zou een monogame relatie geheid clashen. Ik ben echt een vrijheidsvechter en op het moment dat ik geen vrijheid voel, dan barst ik uit.”

Nu leven we in een wereld die steeds vrijer wordt en waar moderne liefdesrelaties meer lijken te gaan over wat jou gelukkig maakt, dan wat de maatschappij te zeggen heeft. Hierin is geen goed of slecht. Er is alleen jouw gevoel en als je daar naar luistert, dan komt er vanzelf een passende relatievorm bij.

Verschillende soorten open relaties

Ook Micha (30, open relatie) heeft hier ervaring mee, die de kriebels kreeg nadat ze anderhalf jaar een monogame relatie had. „Ik had zelf de wens om met vrouwen naar bed te gaan en dat heeft mijn vriend heel erg gesupport. Later hebben we gekeken of het open konden gooien. Dat was voor ons allebei nieuw en ook heel spannend, maar ik vond het fijn omdat het vanuit een hele sterke basis kwam. Inmiddels zijn we 5 jaar samen, waarvan 3 jaar open met vooral een non-exclusiviteit op het gebied van seks.”

De term ‘open relatie’ wordt niet altijd goed begrepen en betekent in veel liefdesverhoudingen iets anders. Er zijn wel 100 verschillende soorten open relaties, waardoor Vera (27, single) haar relaties liever niet-monogaam noemt.

„En zelfs die niet-monogame relaties veranderden constant van vorm. Soms wilden we alleen sámen met anderen zijn of soms alleen met bepaalde mensen. Het was altijd een dynamisch verhaal.”

Hoe is het om een open relatie te hebben?

Vera: „Voor mij voelt het heel bevrijdend en daarnaast ook uitdagend. Ik word constant getriggerd en heb geleerd om heel erg goed mijn grenzen aan te geven. Maar die uitdaging is juist de reden dat ik ervoor heb gekozen, omdat het ervoor zorgt dat ik kan blijven groeien en niet uit angst een beperkende relatie aanga.”

Micha: „Mijn huidige relatie was al heel snel serieus en we hebben toen ook naar elkaar uitgesproken dat we graag heel erg lang samen wilden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer seks met iemand anders wil hebben. Soms zijn er periodes dat we helemaal niet zoveel doen, maar dat de mogelijkheid er is, geeft mij heel veel rust in mijn hoofd.”

Wat waren de reacties van je omgeving?

Bobbie: „Jonge mensen zijn vooral nieuwsgierig. Zo van: ‘Wow, hoe gaat dat dan? En hoe doen jullie dat dan?’ Oudere generaties vinden het al gauw raar. Die hebben meer zoiets van: ‘Hm, nou dat zou ik écht niet kunnen!’”

Vera: „Van sommige mensen krijg ik een oordeel, omdat ze het vreemd vinden. Of zelfs bedreigend. Maar ik krijg ook veel interesse van mensen die willen weten hoe ik het ervaar. Soms denken mensen dat ik gewoon seks wil met anderen of dat ik de juiste nog niet heb gevonden. Dat vind ik echt super pijnlijk. Het gaat mij er vooral om dat ik liefde met andere kan delen. En ik houd van seks, maar dat is voor mij echt bijzaak.”

Micha: „Mensen zeggen vooral ‘Wat knap! Voor mij zou het niet werken!’. Maar er wordt ook niet echt naar gevraagd. Terwijl ik het juist fijn vind om het erover te hebben en de vooroordelen te kunnen wegnemen. Ze denken al gauw dat het een fase is of denken dat het over een paar jaar toch wel uitgaat. Of ze komen met goedbedoelde adviezen, zoals mijn moeder. Die zegt: ‘Kijk uit! Je speelt met vuur!’”

Ben je altijd niet-monogaam geweest?

Vera: „Ja, eigenlijk sinds de basisschool al. In groep drie had ik een vriendje, maar ik had ook iets met zijn beste vriend. Dat ging niet verder dan handje vasthouden en samen spelen, maar we hadden wel echt verkering. Op mijn veertiende heb ik een monogame relatie gehad, maar toen wilde ik wel gewoon kunnen knuffelen met andere jongens. Zonder dat ik daar verder seks mee wilde, maar ik wilde vooral op een vrije manier contact kunnen maken. Vanuit wat het contact ís, in plaats van wat het contact mag zíjn.”

Wat is belangrijk in een open relatie?

Bobbie: „Als je met meerdere mensen een relatie hebt, is het belangrijk dat de verhoudingen in balans zijn. Stel dat jij bijvoorbeeld een relatie hebt met twee mannen, maar die mannen zien elkaar niet echt, dan gaat dat honderd procent zeker fout. Dat kan ik je nu al vertellen. Dus als je het hebt over polyamorie, dan ga je echt een relatie met z’n állen aan.”

Micha: „Het verschilt heel erg per persoon, maar ik vind het heel fijn dat mijn partner mij een beetje meeneemt in zijn dates. Niet tot in detail, maar dat ik wel een beetje weet wat er leuk was zodat ik een kijkje krijg in zijn hoofd. Soms is dat wel pijnlijk, maar dat is ook onderdeel van het proces. En het is beter dan dat ik zelf blijf gissen en zelf ga invullen hoe de avond was. Daar word ik helemaal gek van.”

Wat heb jij ervan geleerd?

Bobbie: „Als je het proces aangaat, word je daar heel wijs van. Je zal namelijk veel geraakt worden in je eigen patronen. Voor mij is een gevoel van minderwaardigheid, omdat ik dat als kind heb gevoeld. En dat wordt in open– of polyamoreuze relaties extra getriggerd. Dat is soms erg lastig en confronterend. Maar je houdt er veel liefde aan over.

En ik heb geleerd om de emotie bij mezelf te houden. In een monogame relatie zal je misschien zeggen: ‘Ik vind het niet leuk dat je met anderen kust, dus daarom wil ik dat jij dat niet doet.’ Daarmee leg je de grens bij je partner. Terwijl je het in een open relatie wel vervelend kunt vinden dat je partner met een ander kust, maar dan ga je bij jezelf te rade: ‘Waarom voel ik mij daar zo bij?’ Dus je legt de emotie bij jezelf.”

Hoe vind je mensen die er hetzelfde over denken zoals jij?

Vera: „Moeilijk, maar de laatste tijd steeds makkelijker. Dat komt ook omdat ik mijn scriptie hierover heb geschreven en een hoop mensen heb geïnterviewd, waardoor ik in een soort community terecht ben gekomen. Daarbij ben ik er zelf heel open over, waardoor mensen ook naar mij toe komen met vragen. Maar ik ga niet heel actief op zoek naar een poly-community, of zo.”

Micha: „Er zijn allerlei apps. Zo zitten wij op Feeld, dat is een app voor niet-monogame koppels en singles. Je kunt op andere dating apps ook wel aangeven waar je naar op zoek bent, maar daar is ‘monogaam’ nog steeds wel de norm.”

Wat vind je moeilijk aan het hebben van een niet-monogame relatie?

Vera: „Seksueel monogaam vind ik niet zo moeilijk, maar romantisch monogaam vind ik wel heel lastig. Ik wil de liefde graag met iedereen kunnen delen en heb genoeg vrienden waar ik af en toe mee slaap. Dan gebeurt er helemaal niks, maar ik deel wel genegenheid en dat past eigenlijk niet binnen een monogame relatie.

Soms ontmoet ik iemand waar ik een klik mee heb en als die persoon er moeite mee heeft, dan moet ik gaan kijken of er een vorm is die voor ons allebei past. En dat gaat echt niet altijd goed. Ik ben er héél vaak, héél veel verdrietig over en dan denk ik: was ik maar meer zoals de norm is, dan zou mijn leven een stuk makkelijker zijn.”

Denk je dat je relatie op je vijftigste nog steeds open is?

Micha: „Ik denk het wel. En wellicht dat het dan ook polyamoreus kan zijn. Nu vinden we dat nog te ingewikkeld. We hebben het wel heel goed onderzocht en ook allebei geprobeerd met iemand, maar er ging zoveel tijd in zitten om alle partijen tevreden te houden. In combinatie met werk en een sociaal leven en familie, ging dat gewoon niet lukken. Maar ik sluit het zeker niet uit voor de toekomst.”

Een laatste tip voor mensen die een open relatie willen?

Vera: „Wees eerlijk naar jezelf en dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Maar wanneer je eerlijk naar jezelf bent en daar ook over communiceert naar je partners, dan hoef je elkaar niet zo te kwetsen en kan er niet zoveel misgaan.”

