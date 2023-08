Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

CDA-voorzitter stapt op na kritiek op functioneren, zo zit het

Het rommelt nogal in de politiek. Kopstuk na kopstuk besluit te vertrekken en over meerdere personen is melding gedaan over hun functioneren. Dat zijn vaak anonieme klachten. Voor CDA-voorzitter Hans Huibers is het genoeg, hij stapt op.

Dat hij opstapt, bevestigt een woordvoerder van het partijbestuur na berichtgeving door het AD. Al langere tijd is er kritiek op het functioneren van Huibers. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Arib kreeg te maken met anonieme klachten. Zij eiste onlangs inzage in die klachten, omdat ze tot op de dag van vandaag niet weet wat er speelt.

CDA-voorzitter Hans Huibers stapt op na kritiek

Verschillende media berichtten over de onvrede over Huibers’ afwezigheid en het trage proces rondom de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. Aanstaande maandag maakt de partij bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt, veel later dan andere partijen. CDA’ers houden Huibers verantwoordelijk hiervoor, aldus het AD.

In een verklaring zegt Huibers over de berichtgeving van de afgelopen tijd: „De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.” Verder wil Huibers niet de presentatie van een nieuwe lijsttrekker belasten „met een discussie over mijn persoon en functie”.

De afzwaaiend voorzitter zou graag zien dat CDA’ers „meer achter elkaar, naast elkaar en voor elkaar gaan staan, en niet blijven hangen in het verleden over dingen die soms al jaren geleden zijn gebeurd”. Hij hoopt dat de hele partij de nieuwe lijsttrekker zal steunen.

De huidige vicevoorzitter en secretaris van het bestuur Mark Buck zal de taken van Huibers overnemen, meldt het bestuur in een reactie.

Meer interne frictie

Fractievoorzitter van de CDA Pieter Heerma schrijft op X, voorheen Twitter, „veel respect” te hebben voor het besluit van Huibers. „Met ongekend enthousiasme en passie ging jij de afgelopen jaren stad en platteland af om alle CDA afdelingen te bezoeken en er energie te brengen”, aldus Heerma over Huibers. „Het ga je goed!”



Ook je oplettende oog en toegewijde aandacht voor een jonge, nieuwe generatie CDA beelddragers voor de toekomst heb ik altijd zeer gewaardeerd. Hans, het ga je goed! 2/2 — Pieter Heerma (@PieterHeerma) August 10, 2023

Huibers was sinds 2021 voorzitter van de partij. Het was de bedoeling dat hij het CDA weer in rustiger vaarwater zou krijgen, nadat zijn voorganger Rutger Ploum vertrok vanwege de teleurstellende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Maar het interne gedoe stopte niet. Binnen de partij heerste veel onvrede over de gebrekkige zichtbaarheid van partijleider en buitenlandminister Wopke Hoekstra. De ontevredenheid liep zo hoog op dat in ieder geval de Limburgse afdeling van de partij zich dreigde af te splitsen. Inmiddels heeft Hoekstra zijn vertrek aangekondigd en na de verkiezingen verlaat hij vrijwel zeker de politiek.