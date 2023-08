Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn zoontje (3) wil nooit dat ik zijn luier verschoon, het is altijd een drama’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Laurien: „Mijn zoontje (3) wil nooit dat ik zijn luier verschoon, het is altijd een drama.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

De opvoedvraag: ‘Mijn zoontje (3) wil nooit zijn luier verschonen, het is altijd een drama’

„Hoi Lisa, mijn zoontje van drie wil nooit zijn luier laten verschonen. Zelfs al heeft hij gepoept, dan blijft hij er nog steeds liever in rondlopen. Iedere keer als we hem moeten verschonen is het een strijd en dat is best lastig met een uit de kluiten gewassen peuter. Natuurlijk hebben we ook geprobeerd om hem géén luier meer om te doen en hem zindelijk te maken, maar ook dat wil hij absoluut niet. Wat kunnen we doen?

– Laurien”

Het antwoord

„Hai Laurien,

Ik kan me voorstellen dat het erg lastig en vermoeiend is om telkens die strijd aan te moeten gaan met je zoontje. Heb je enig idee wat de reden is dat hij zich niet wil laten verschonen? Zit daar misschien iets van schaamte in? Wil hij liever alles zelf doen? Of wil hij misschien niet stoppen met spelen?

Het is denk ik belangrijk dat je daar eerst voor jezelf achter komt. Dat kun je het beste doen door met hem te praten en door open vragen te stellen zoals: ‘Kun je me uitleggen waarom je geen schone luier wil?’ Daarna kun je dan samen met hem zoeken naar een oplossing. Door hem mee te laten denken over een oplossing is de kans namelijk groter dat het ook echt zal werken.

Wanneer jullie samen nadenken over die oplossing, kun je hem keuzes aanbieden. Wil je liever zelf je luier uit doen? Of zal ik het doen? Wil je je luier hier verschonen? Of in de slaapkamer? Hierdoor kun je hem een beetje sturen (jij bepaalt immers waaruit hij kan kiezen) en geef je hem tegelijkertijd toch meer controle over de situatie. Hierdoor zal hij waarschijnlijk ook meer bereid zijn om mee te werken.

Ook kun je proberen om van het verschonen een leuk momentje te maken, doe een spelletje of zing een liedje tijdens het verschonen bijvoorbeeld. Of begin eventueel met een beloningssysteem met stickers. Het is denk ik in ieder geval belangrijk dat je met één van deze methodes, of een combinatie ervan, de negativiteit rondom het verschonen probeert te doorbreken.

Overigens zou ik me nog geen zorgen maken over het feit dat hij nog niet zonder luier wil. Als je zoontje nog niet klaar is om zindelijk te worden, heeft het ook niet zoveel zin om dit te pushen. Hierover lees je ook meer in dit artikel op J/M Ouders. Veel kinderen geven zelf duidelijk aan dat ze er klaar voor zijn om te starten met zindelijkheidstraining, bijvoorbeeld doordat ze inderdaad géén luier meer willen dragen. Is hij bijna vier en heeft hij zelf nog geen interesse in zindelijk worden? Dan is het misschien wel tijd om er zelf actiever mee aan de slag te gaan. Tot die tijd, veel succes!”

Wil je alle opvoedvragen én antwoorden lezen? Je vindt ze hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.