Dit zijn de 7 meest gebruikte manieren om een vriendschap te beëindigen (volgens onderzoek)

Hoe kun je het beste een vriendschap beëindigen? Ga je een gesprek aan of kun je het beter laten doodbloeden? Het is een lastige kwestie voor veel mensen. Je wilt iemand niet kwetsen, maar je wilt ook je grenzen aangeven. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn er zeven manieren hoe mensen vriendschappen beëindigen. Wat kunnen we hiervan leren en wat is de beste manier?

Je merkt de laatste tijd dat als je afspreekt met vriend(in) X dat je met weinig energie thuiskomt en het plannen van een nieuwe afspraak houd je een beetje vaag. Passen wij nog wel bij elkaar als vrienden, vraag je je af?

Je kunt door vele verschillende redenen uit elkaar groeien als vrienden. Je gaat anders over activiteiten denken, die jullie altijd samen deden zoals uitgaan, winkelen of sporten. Of jullie persoonlijke waarden of meningen veranderen en passen niet meer bij elkaar.

Ook kan het zijn dat er één van jullie verliefd word (friendzone alert!) op de ander en dat het beter is om de vriendschap (tijdelijk) op een lager pitje te zetten. Of er gaat iemand verhuizen en bij gebrek aan interactie verwatert jullie vriendschap.

Het einde van een vriendschap hoeft niet altijd erg te zijn, als je maar wel allebei op dezelfde bladzijde zit. Hoe doe je dat precies? En ben je op zoek naar de beste manier om het met iemand uit te maken, dan moet je hier zijn.

Trek je de pleister er in één keer af of niet?

Wetenschapper Menelaos Apostolou deed onderzoek naar hoe mensen een vriendschap beëindigen. Ze merkte op dat er grofweg twee manieren zijn: je beëindigt de vriendschap onmiddellijk met duidelijke woorden. Je trekt de pleister in één keer los. Of je gaat voor een geleidelijke beëindiging en neemt langzaamaan steeds meer afstand.

Wetenschappelijk onderzoek naar vriendschap

Hoe heeft Apostolou dit onderzocht, vraag je je misschien af? Een vriendschap beëindigen is vaak een zeer persoonlijke kwestie en niet in standaard enquêtevraag te vangen. De wetenschapper voerde het onderzoek in twee fasen uit. Eerst interviewde hij met een team 225 mensen over hoe zij te werk gingen bij het beëindigen van een vriendschap.

Deze verhalen werden geanalyseerd om gemeenschappelijke factoren te achterhalen. Vervolgens werden deze factoren getoetst op een andere groep van 469 mensen om te kijken welke strategieën het meest werden gebruikt.

Apostolou kwam tot de conclusie dat dit de zeven meest gebruikte strategieën zijn om een punt te zetten achter een vriendschap.

7 manieren om vriendschappen te beëindigen

Wat kunnen we leren van de wetenschap over het beëindigen van een vriendschap?

1. Geen tijd meer met hem of haar doorbrengen

Deze strategie valt in de categorie langzaam afscheid nemen. Je stopt met tijd door te brengen met elkaar, je appt of belt minder, je initieert zelf geen nieuwe afspraken meer en reageert vermijdend als hij of zij dat doet. ‘Even kijken of het lukt, ik ben komende periode best druk’ of ‘ik plan liever niet al twee maanden vooruit mijn weekend vol’, zijn opmerkingen die je jezelf steeds vaker hoort zeggen.

2. Een gesprek hebben

Ben je meer het type recht door zee? Ga dan een gesprek met elkaar aan en vertel eerlijk en vanuit jouw perspectief dat je de vriendschap wil beëindigen. Leg uit waarom jij denkt dat de vriendschap geen toekomst meer heeft en geef duidelijke redenen aan. Praat vanuit de ik-persoon en houd het verhaal bij jezelf.

De beste manier is, volgens ons, om dit face-to-face te bespreken en niet via een e-mail of appje. Jullie zijn een periode goede vrienden geweest, een gesprek in het echt is wel het minste wat je voormalige vriend of vriendin verdient.

3. Afstandelijker communiceren

Een andere manier om te laten weten dat een vriendschap voorbij is, is door afstandelijker en formeler te communiceren. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen ervoor kiezen om alleen nog kort te reageren op appjes, alleen contact op te nemen bij speciale gelegenheden en op een meer afstandelijke toon praten, alsof het om een kennis of collega gaat.

4. Negatief praten tegen je voormalige vriend

Dit is volgens ons de meest opvallende manier om een vriendschap te vermijden: grof en negatief praten tegen je voormalige vriend. Op een abrupte of gemene manier vertellen dat de vriendschap voorbij is. Waarschijnlijk wordt deze manier vooral gebruikt na een ruzie of meningsverschil.

5. Smoesjes bedenken om onder afspraken uit te komen

Veel van ons zijn toch bang om de ander te kwetsen en kiezen daarom liever voor smoesjes dan de waarheid, bleek uit het onderzoek. Niet in gaan op uitnodigingen of afzeggen door hoofdpijn, te druk zijn of overprikkeld voelen zijn dan tekenen dat de vriendschap niet meer werkt.

6. Langzaam verdwijnen

Het contact stapje voor stapje verminderen, zodat de ander minder gekwetst wordt en misschien ook wel minder opmerkt. Langzaam afstand nemen kost meer moeite en energie, maar heeft als voordeel dat je de vriendschap op een later moment in je leven nog opnieuw leven kan inblazen. Misschien passen jullie nu niet meer bij elkaar, maar vinden jullie elkaar over vijf of tien jaar opnieuw.

7. Ghosting

We weten allemaal hoe pijnlijk ghosten is tijdens het daten, dus waarom zouden we het dan doen bij onze vrienden? Toch zijn er mensen die voor deze strategie kiezen volgens het onderzoek.

Ghosten betekent het contact verbreken zonder uitleg. Je reageert niet meer, praat niet meer en blokkeert je ex-vriend op social media of in je telefoon. Dit is wat ons betreft de slechtste manier om een vriendschap te verbreken.

Wat is de meest gebruikte strategie?

Op een meer formele manier communiceren, langzaam verdwijnen én stoppen met tijd samen doorbrengen zijn de meest gekozen strategieën om een vriendschap te beëindigen. Daarmee trekt Apostolou ook de conclusie dat de meeste mensen kiezen voor een geleidelijke beëindigen van een vriendschappelijke relatie en niet in één keer de pleister los trekken.

Dat stelt ons toch ook een beetje gerust, de meeste mensen kiezen voor de medemenselijke en vriendelijke manier van het beëindigen van een vriendschap. Het is niet leuk om te doen, maar als je het doet: doe het dan goed (en dus the slow way).