Volgens experts is dít de beste manier om het met iemand uit te maken

Als je tot de conclusie bent gekomen dat je relatie niet langer werkt voor jou, is het tijd voor een breakup. En dat kan behoorlijk lastig zijn als je nog wel van iemand houdt. Toch is het in sommige gevallen beter om jullie eigen weg te gaan en elkaar los te laten. Hoe moeilijk dat ook is.

Je ziet er als een berg tegenop: de breakup. Je weet dat je de ander er verdriet mee doet en ook jou gaat het niet in de koude kleren zitten. Hoe pak je een breakup het beste aan? Daar hebben experts gelukkig een antwoord op.

De beste manier om een breakup aan te kondigen

Een relatie verbreken begint volgens experts bij het managen van je eigen gevoelens en gedachten. Dit kun je het best doen voordat je de ander vertelt niet langer samen te willen zijn. Bereid je goed voor op dit gesprek, zo kun je immers ook beter onderbouwen waarom deze situatie is ontstaan. In the heat of the moment een relatie verbreken, kan jullie beide veel meer emotionele schade opleveren.

Het onderbouwen van je keuze is daarnaast ook belangrijk. Wees daarin compleet eerlijk tegenover je partner. Probeer het daarbij ook niet mooier te maken dan het is om de pijn te verzachten. De ander heeft er namelijk veel meer aan als je goed uitlegt waarom je gelooft dat jullie niet meer compatibel zijn.

Oefen de breakup

Dit klinkt een beetje kinderachtig, maar is zeker niet ongebruikelijk. Probeer van te voren goed in je hoofd te hebben hoe je het gesprek wil laten verlopen. Oefen dit eventueel voor de spiegel of met een goede vriend(in). Dit helpt je uiteindelijk beter te verwoorden hoe je je voelt.

En last but not least willen de experts ook meegeven dat je goed moet luisteren naar je eigen gevoel. Ook wat betreft de manier waarop je het uitmaakt. Heb je het gevoel dat je partner agressief kan reageren? Zorg dan voor je eigen veiligheid. Spreek bijvoorbeeld af in een cafeetje, neem een vriend(in) mee of maak het uit via een appje of telefoontje. Misschien niet de meest wenselijke manier, maar wél belangrijk voor je eigen veiligheid.