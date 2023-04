Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog: deze eigenschap is hét geheim voor een gezonde relatie

Als er een handboek voor de liefde zou zijn geweest, dan was deze hoogstwaarschijnlijk dé wereldwijde bestseller aller tijden geworden. Helaas bestaat er niet zoals als ‘hoe het moet’ in de liefde. Ieder koppel vindt hun eigen weg, en gelukkig maar! Toch is er volgens de psycholoog Dave Smallen toch wel één eigenschap die heel fijn is om te hebben. Tenminste, als je een gezonde relatie wilt.

Hoewel een (goede) relatie voor iedereen wat anders betekent, zijn er in de wetenschap heel wat onderzoeken losgelaten op de liefde. Welke eigenschappen maken een relatie nou echt fijn, veilig en duurzaam?

Het terugkerende antwoord? Er voor de ander zijn.

Het leven is druk

In de waan van de dag met onze drukke banen, kinderen, hobby’s en sportklasjes is het makkelijk om soms maar met een half oor naar je partner te luisteren als die vertelt hoe haar of zijn dag was. We zijn drukker dan ooit en dat betekent (helaas) vaak in de realiteit dat we dan wel veel dingen gedaan krijgen, maar we doen ze niet altijd met onze volle aandacht.

Dat geldt tijdens het eten, koken, ochtendroutines én in hoe goed we naar anderen luisteren. We worden makkelijk afgeleid door een bliepende telefoon, een drukke agenda en een hoofd vol met to-do-lijstjes. Juist in een leven dat ontzettend druk kan zijn, is het extra belangrijk om af en toe flink de pas op de plaats te doen.

Niet alleen om te genieten van de dingen die we nu eigenlijk doen, maar ook om er voor onze geliefden te kunnen zijn. Want zegt nu zelf, wat heb je aan een partner die maar half luistert en steeds afgeleid is door z’n telefoon? Wist je trouwens dat sommige mensen hun huisdier gebruiken als excuus om geen seks te hoeven hebben?

De eigenschap voor een gezonde relatie

Om te zorgen voor een gelukkige en gezonde liefdesrelatie is het, aldus verschillende onderzoeken, belangrijk om ervoor te zorgen dat je luistert naar de ander. Hoe je dat doet? Bied een luisterend oor wanneer de ander iets kwijt wil en onthoud: je hoeft niet altijd meteen met een antwoord te komen. Laten blijken dat je luistert is het allerbelangrijkste voor een gezonde relatie, meent Smallen.

Waarom dat zo belangrijk is? In een gezonde relatie wil je voor zorgen dat de basis tussen jullie veilig is, dat de ander zich gehoord voelt, gewaardeerd en dat de ander voelt en merkt dat je om hem of haar geeft.

Luisteren en laten blijken dat je écht luistert is belangrijk om een gezonde basis te creëren voor een liefdesrelatie, maar eigenlijk geldt dit voor elke relatie of vriendschap. Er is weinig zo belangrijk als er voor een ander zijn.

Luisteren zorg voor een sterke relatie…

Ga maar na: hoe fijn is het als je gewoon wéét dat je altijd bij je partner of beste vriendin terecht kan en deze er altijd voor je is? Dat gevoel van veiligheid en geborgenheid, dát is wat een relatie zo ongelooflijk sterk maakt.

Het gevoel dat je er onvoorwaardelijk bent voor je partner, brengt jullie dichterbij dan wat dan ook. Het zorgt voor intimiteit op een ander, diepgaand niveau. Het wordt ook wel emotionele veiligheid genoemd.

… en maakt gezond!

Het blijkt zelfs dat in een relatie waarin partners er emotioneel voor elkaar zijn, er op de lange termijn een betere fysieke gezondheid is op te merken, laat dit onderzoek zien. Klinkt te mooi om waar te zijn? Valt mee!

Als je nagaat dat stress een grote oorzaak is voor allerlei fysieke klachten, is het dus ook logisch dat als er minder stress is en jij je veilig voelt, je ook minder fysieke stress ervaart. Je lichaam en geest zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden! Hoe bijzonder is dat?

Met andere woorden: wil je een gezonde relatie? Zorg dan dat je er voor de ander bent, dat als jullie in gesprek zijn je ook écht luistert naar de ander en je een veilige ruimte voor elkaar creëert zodat alles er mag zijn. Dat komt niet alleen je relatie flink ten goede, maar ook je gezondheid!