Zijn huisdieren een smoesje om seks te vermijden? Volgens dit onderzoek wel

Je hebt een relatie, gaat samenwonen met je partner en haalt een schattig dier in huis. De meeste koppels die samen een huisdier nemen, zien dit als hun kind. Ze laten hem in bed slapen en geven het dier enorm veel aandacht. Niks mis mee, toch? Maar het kan ook zijn tol eisen op jullie seksleven, want hoe kun je intiem zijn als je vrolijke viervoeter je aan staat te kijken? Bovendien gebruiken sommige mensen hun huisdier als excuus om seks te vermijden, maar waarom?

De band tussen baasje en huisdier is vaak erg sterk. Je vrolijke viervoeter begroet je altijd na een lange dag werken en houdt onvoorwaardelijk van je. We willen onze huisdieren overladen met eindeloze liefde en aandacht en laten ze soms in bed slapen. Maar we moeten niet vergeten dat onze partner ook liefde en aandacht nodig heeft. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat wel 41 procent van de huisdiereigenaren zegt dat het feit dat hun huisdier bij hen in bed slaapt, hun seksleven op de een of andere manier heeft beïnvloed. Daarnaast hebben bijna een miljoen Britten toegegeven dat ze hun huisdier gebruiken als excuus om geen seks te hebben met hun partner. Dat is in het geval van een huisdier dat in hetzelfde bed slaapt.

Je hoeft natuurlijk niks tegen je zin in te doen. Je kunt ook gewoon zeggen: ‘Vandaag even niet’. Maar soms is het een gemakkelijk antwoord als je niet in de stemming bent of bang bent je partner te kwetsen. Eén op de negen baasjes voelt zich ook schuldig wanneer ze afscheid van hun huisdieren moeten nemen voor het slapengaan. Twintig procent van de ondervraagden denkt dat ze wel toe zouden komen aan seks als ze hun huisdier uit de slaapkamer zouden verbannen.

Huisdieren hebben negatief effect op seksleven

Misschien is het het aangeboren moederschap, maar vrouwen blijken zich veel schuldiger te voelen dan mannen. Twee keer zoveel vrouwen geven toe minder seks te hebben omdat ze zich schuldig voelen vanwege hun huisdier. Bovendien bleken vrouwen ook meer quality time te reserveren voor hun huisdieren, dan voor hun partners. Zijn mannen dan toch romantischer dan we denken? Samen een huisdier hebben is leuk, maar het moet niet ten koste gaan van je relatie.

Ook al spreken mannen niet vaak hun gevoelens uit, het is wel belangrijk om de relatie voorop te zetten. Meer dan een derde van de ondervraagden gaf namelijk toe hun geliefde huisdier vaker te knuffelen dan hun partner. Ze zeggen zelfs vaker ‘ik hou van je’ tegen hun katten of honden dan tegen hun partner.

Sommige mensen gaan toch wat creatiever om met intiem zijn. Als het niet lukt in de slaapkamer, doen we het toch ergens anders? Een klein percentage prees echter hun slaperige huisdieren, omdat ze gedwongen werden creatiever te worden met hun intieme handelingen. Het is dus nog geen verloren zaak als je huisdier nu gewend is om op het bed te mogen slapen.