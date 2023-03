Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een derde van de mannen faket een orgasme, maar hoe en waarom?

Ja, je leest het goed. Niet alleen vrouwen hebben er een handje van, maar mannen faken zo nu en dan ook hun orgasmes. Durex deed onderzoek bij 2000 Britten, waarvan 32 procent aangaf dat ze wel ooit eens een orgasme gefaket hebben, in vergelijking tot 43 procent van de vrouwen. Als je zelf geen penis hebt, vraag je je waarschijnlijk af… hoe?

Het lijkt een hele opgave om het zo geloofwaardig mogelijk te laten lijken voor hun partner. Tóch hebben sommige mannen de verschillende trucjes onder de knie. Volgens Durex-expert Alix Fox is het een kunst om de handeling snel te doen en het zo niet te laten opvallen bij je partner. „Met een condoom is het natuurlijk makkelijker. Je gooit hem snel weg, zonder dat je partner in de gaten heeft dat het condoom leeg is”, vertelt Fox tegen Metro UK.

Waarom faket een man zijn orgasme?

Zelfs zonder voorbehoedsmiddelen lukt het mannen om hun partner voor de gek te houden. „Meerdere mannen hebben mij verteld dat ze soms subtiel in hun handen spugen en vervolgens over de lakens of hun partner smeren. In de hoop dat hun partner het zou zien als een orgasme. Of ze gebruiken een shirt, zodat ze hun denkbeeldige sperma weg kunnen vegen.” Fox benadrukt ook dat bepaalde standjes, waarbij je partner niet duidelijk kan zien wat er gebeurt, een goede truc zijn.

„Een studie van de Universiteit van Kansas uit 2010 onthulde de belangrijkste redenen die mannen gaven voor het faken van een orgasme. Ze wilde hun partners niet kwetsen om het feit dat ze niet klaarkwamen”, zegt Alix. Media speelt ook een grote rol in de druk die mannen ervaren om te presteren. Ze worden afgeschilderd als mensen met een hoog libido. Het schaadt het zelfbeeld van mannen, wanneer ze merken dat ze niet aan deze ‘maatstaven’ voldoen.

👉 Erectiestoornis Een erectiestoornis is wanneer een man moeite heeft met een erectie behouden of krijgen, terwijl hij wel opgewonden is. Het kan verder leiden tot een slecht zelfbeeld, angst en depressie.

Factoren waardoor het niet lukt

Het is in werkelijkheid volkomen normaal als het af en toe niet lukt om een orgasme te ervaren. „Er zijn allerlei dingen die het voor een man moeilijker kunnen maken om een zaadlozing te realiseren. Een erectiestoornis, vermoeidheid, angst, alcohol, drugs of voorgeschreven medicijnen spelen een grote rol”, vertelt Fox. „Het hoeft dus niet altijd te maken te hebben met dat de man zijn partner niet leuk vindt, of er niet voldoende opgewonden van raakt.”

Volgens Fox is het een standaardverhaal in de samenleving dat ‘als een man je aantrekkelijk vindt en je bent goed in bed, hij altijd zal klaarkomen’. Zo worden mannen ertoe gezet om orgasmes te faken. „Hierdoor voelen hun minnaars zich onzeker, gekwetst of denken ze dat er wat mis is met hen of de relatie. Het verhaal dat ‘mannen altijd klaar zullen komen als ze hun partner aantrekkelijk vinden’ zet ze juist in de positie waar ze hun orgasme moeten faken zodat ze hun partners geen pijn doen.”

Het bespreekbaar maken kan ‘faken’ voorkomen

De intenties achter faken kunnen goed bedoeld zijn, maar zorg ervoor dat het geen gewoonte wordt. Het is namelijk schadelijk voor jou, je partner en jullie relatie. Maak het bespreekbaar met je partner of met vrienden die je vertrouwt. Het probleem bespreken kan de schaamte en het stigma rond het onderwerp verminderen. Een gedeeld probleem is een minder zwaar probleem, en het horen van de verhalen van anderen kan de schaamte en het stigma rond het onderwerp flink verminderen.

Het probleem ligt dus niet alleen bij vrouwen. Ook mannen hebben soms moeite met klaarkomen. Alix Fox geeft nog een laatste tip mee: „Laten we ons focussen op de intimiteit en de definities van hoe ‘geweldige seks’ moet zijn, verbreden. Een orgasme hoeft niet altijd het einddoel te zijn”, maakt Fox duidelijk. „Ironisch genoeg kan het bespreken van het beladen onderwerp het juist makkelijker maken om een orgasme wel te laten lukken. Je voelt je dan minder gespannen over het beledigen van je partner.”