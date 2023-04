Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeten we naast onze baan ook een proeftijd op onze relatie zetten? Dit is het antwoord van een therapeut

Na een aantal maanden heb je de proeftijd bij je nieuwe baan doorstaan. Je kunt opgelucht ademhalen. Het oordeel is geveild en ze zijn positief over jouw positie binnen het bedrijf. Maar is het een goed idee om dit ook toe te passen op je relatie? De nieuwste datingstrend is om iemand met wie je net een relatie hebt, op de proef te stellen. Seks- en relatietherapeut Kate Moyle legt uit hoe dat in de praktijk werkt.

Het is net zoals de proeftijd bij een nieuwe baan. Je laat de beste versie van jezelf zien in de hoop dat ze je willen houden. Je werkgever beoordeelt hoe goed je bij de functie past. De partnerproef heeft een soortgelijk doel. Maar wat houdt de proeftijd nou eigenlijk in? Het is de bedoeling dat je binnen negentig dagen de conclusie kunt trekken of je partner echt bij je past of niet.

„De partnerproeftijd is een relatietrend die we momenteel veel zien op TikTok. Het is een ongeschreven contract, waarin de regels en grenzen van de partner worden opgesteld. Wat ze bijvoorbeeld willen in een relatie”, zegt Moyle tegen Metro UK. „Wanneer je partner deze wensen niet kan vervullen, dan zal de relatie beëindigd worden.” Het is eigenlijk een ultimatum op korte termijn of een testperiode.

💘 #threemonthrule De proeftijd van negentig dagen wordt vaak ingezet in het begin van de relatie. Je bent in deze periode bewust aan het kijken of je partner bij je past. Na de negentig dagen ‘moet’ je het besluit nemen of je de relatie beëindigt of niet.

Waarom een proeftijd?

„Sommige stellen gebruiken de proeftijd aan het begin van een relatie als ze aan het daten zijn en andere gebruikt het als ultimatums voor het beëindigen van een relatie.” Volgens Moyle bestond deze relatietrend al. „Het is iets wat we al langer doen, alleen hebben we er nu een naam aan gegeven. Het is vanzelfsprekend dat we kijken hoe goed iemand aan je behoeften en verwachtingen voldoet.”

De proeftijd wordt op TikTok bestempeld als iets gezonds om te doen. Maar legt het niet misschien te veel druk op onze partners? En vergeten we dan te genieten van de relatie? „Het nadeel zou kunnen zijn dat het ons wel kritischer maakt ten opzichte van onze partners. We kunnen ons concentreren op de negatieve punten en alles veranderen naar onze smaak. Terwijl we juist moeten concentreren op wat werkt en wat goed voelt”, zegt Moyle. „In relaties moeten we het goede nemen met het slechte. We moeten compromissen sluiten en denken aan onze eigen behoeftes, maar ook aan die van onze partner. Ze hoeven namelijk niet altijd hetzelfde te zijn.”

Een tip voor een gezonde relatie is communicatie. Luister naar je partner en onthoud wat belangrijk is voor hen. Maar communiceer ook de dingen die niet lekker lopen. Je partner is door iemand anders opgevoed. Wat voor jou vanzelfsprekend is, kan dat voor hen niet zijn.

Pas op! Het heeft ook zijn nadelen

Een proeftijd kan echter ook averechts werken. Net zoals wij ons best willen doen bij onze baan, zou onze partner dit ook kunnen doen. Ze kunnen zich anders voordoen dan dat ze eigenlijk zijn en op lange termijn zullen ze door de mand vallen. En negentig dagen is eigenlijk best een korte tijd om iemand goed te leren kennen en een beslissend oordeel te vellen.

„Ik zou zeggen dat een proeftijd alleen gezond en functioneel is als beide partijen er mee instemmen. Geen enkele relatie kan volledig functioneren op de behoefte van maar één partner. Je moet ook rekening houden met de ander”, voegt Moyle eraan toe.

Een relatie is niet altijd perfect. Volgens Moyle moeten we in het moment zijn in relaties en genieten van het hier en nu, in plaats van focussen op wat beter kan. „Bij het stellen van deze eisen moet je realistisch blijven. De veranderingen moeten op lange termijn effect hebben en niet de relatie tijdelijk redden.” De proeftijd is dus niet weggelegd voor iedereen. Het is belangrijk om te kunnen genieten van elkaar, want daar is een relatie voor.

