Vrienden voor het leven? Dit is het geheim voor een langdurige vriendschap

Ze bestaan, vriendschappen voor het leven. Vrienden die alle verschillende facetten van het leven doorstaan. En dat heeft toch iets magisch. Wat is hun geheim? En wat kun je van hen leren voor jouw eigen vriendschappen?

The Guardian-journalist Emma Beddington ging in gesprek met mensen die hun leven lang bevriend zijn. Wat zorgt er nu precies voor dat die band zo sterk is? Nieuw onderzoek toont aan dat sociaal contact zorgt voor een langere levensduur en de deskundigen die Beddington sprak benadrukken eenzelfde soort boodschap. Vriendschappen zijn goed voor onze mentale én fysieke gesteldheid.

Vrienden voor het leven

Maar vriendschappen zijn zeker niet altijd voor eeuwig. Ze bloeden soms dood, stranden door een conflict of passen slechts bij een bepaalde levensfase. Vrienden komen en gaan, kun je best concluderen. Maar toch zijn er vriendschappen die alles overleven. Goede en slechte tijden, veranderende levensfases, ruzies en een hoop andere triviale zaken. Maar wat is daarvoor dé truc?

Beddington sprak onder meer met buurmeisjes Julia en Susan, ‘hippievrienden’ Trish en Mick, schoolvriendinnen Zerlina, Patricia Yvonne en Tracy en muziekvrienden Ian en Roger. En ja, hun vriendschappen ontstonden allemaal vóór social media en mobiele telefoons. Die zijn namelijk niet van belang in het onderhouden van een vriendschap.

Wanneer is iemand een vriend?

Mahzad Hojjat, hoogleraar psychologie en vriendschapsonderzoeker aan de Universiteit van Massachusetts-Dartmouth, legt uit wanneer we iemand als vriend zien. „We vinden iemand leuk, hebben dingen gemeen of ervaren een zogenoemde klik.” En Robin Dunbar, emeritus hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Universiteit van Oxford, vertelt over de zeven pijlers van vriendschap. „Taal of dialect, aardrijkskunde, educatieve ervaringen, hobby’s en interesses, morele of spirituele standpunten, politieke opvattingen, gevoel voor humor en muzieksmaak.” De meeste langdurige vriendschappen ontstaan overigens in de late tienerjaren of begin van de twintiger jaren.

Problemen in de vriendschap

Maar iedere vriendschap kent hobbels, soms heftige tegenslagen of conflicten. Volgens Hojjat bepalen verschillende factoren of de vriendschap die overleeft. De ernst van het probleem? Is er opzet in het spel? Wilde iemand de ander pijn doen? Of ging het per ongeluk? En hoe ga je als vrienden met problemen om? „Ga je je excuses aanbieden aan je vriend, de vriendschap herstellen en verantwoordelijkheid nemen? En is de verontschuldiging oprecht? Dat maakt veel uit of de persoon je gaat vergeven.”

Er blijkt overigens ook nog iets opvallends te zijn in de verschillen in geslacht en vriendschap. Vrouwen stellen aan vrouwelijke vriendschappen hogere eisen, dan aan mannelijke vriendschappen. Mannen zijn meer vergevingsgezind richting hun mannelijk vrienden. Kortom: „Iedereen is minder vergevingsgezind tegenover vrouwen.”

De journaliste concludeert uit haar gesprekken met wetenschappers en levenslange vrienden wel degelijk een advies voor langdurige vriendschappen. Zij herkende bij de vrienden gemeenschappelijke delers. Ze bleken trots op elkaars prestaties en kwaliteiten en waren verweven in elkaars levens. Het verleden, heden, partners en kinderen.

Adviezen voor levenslange vriendschappen

Advies 1: Vriendschap boven alles

Uit de gesprekken van Beddington komt het steeds weer terug, het kiezen van vriendschap boven andere zaken. ‘Hippievrienden’ Mick en Trish benadrukken dat bijvoorbeeld met hun totaal verschillende kijk op politiek. Iets wat hun vriendschap nooit in de weg stond.

Advies 2: Laat los

Ian benadrukt dat het geen zin heeft om zaken op te dringen of op te leggen. Verschillen mogen er zijn en het is wat hem betreft waardevol om sommige zaken te laten gaan.

Advies 3: Moeite doen

Tracy, van de vriendinnengroep, legt uit dat je net zoals in andere relaties, moeite moet doen voor vriendschappen. „Mijn advies zou zijn: pak gewoon de telefoon, stuur de sms, want het leven is zo kort.” Iets dat ook Ian en Roger beaamen. Zij zagen elkaar drie jaar niet doordat ze allebei een ‘echte grote mensen baan’ kregen. Op een dag belde Ian spontaan zijn, uit het oog verloren vriend, Roger op en ging de rest vanzelf. En Julia en Susan woonden een groot deel van hun leven bij elkaar vandaan. Maar de afstand tussen woonplaatsen zat hun vriendschap niet in de weg.

Advies 4: Elkaar blijven zien

Zowel Hojjat als Dunbar delen ditzelfde advies. Vrienden moet je blijven zien. Dunbar onderbouwt dat door toe te lichten dat vriendschap uit twee onderdelen bestaat. Namelijk gemeenschappelijke interesses, maar ook het aanmaken van endorfines samen. Samen lachen, zingen, dansen, dronken worden of eten, zorgen voor die endorfines. „Daarvoor moet je elkaar zien, investeer in tijd.”

Advies 5: Wees er zuinig op

Hojjat: „Goede vrienden die je al vele jaren hebt, zijn zeldzaam en ze zijn erg waardevol. Je moet ze dus echt beschermen.”