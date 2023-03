Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Japke Janneke: ‘Dat Len zo’n actief mannetje is, verbaast ons niks’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (14 maanden). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Zelf ben ik nogal een type dat niet stil kan zitten. Sterker nog: het liefst trek ik elke dag m’n sportkleding aan om een rondje te gaan rennen. Dat Len zo’n actief en beweeglijk mannetje is, verbaast ons dus eigenlijk niks. Hij heeft het niet van een vreemde in ieder geval.

Het begon al toen hij nog in m’n buik zat. Dat belooft niet veel goeds, dacht ik nog.

Sportfanaten

Al snel begon ik te fantaseren. Zou hij, net als zijn ouders, gek zijn op fietsen? Of wordt hij een hardloper? Welke sporten zou hij leuk gaan vinden? Kai en ik zijn beiden gek op (buiten) sport. Toch wil ik niet zo’n ouder zijn die een kind loopt te pushen. Len moet zelf uiteindelijk kiezen wat hij leuk vindt. Ik vind het belangrijker dat hij een passie heeft voor iets. Of dit nou hardlopen, fietsen, drummen of schaken zal zijn. Ik gun het hem dat hij ergens plezier aan beleeft.

Bal

Uiteindelijk is zijn motorische ontwikkeling redelijk snel gegaan en zijn favoriete speelgoed? Een bal. Hoewel Len veel speelgoed interessant vindt, steekt die bal er toch wel met kop en schouders bovenuit. Toen hij ongeveer zeven maanden was, kreeg hij van mijn vader zijn eerste. Het was een kleine gekleurde bal, net iets kleiner dan een gemiddelde voetbal, uit zo’n toeristenwinkeltje in Italië. Nog geen drie euro heeft het gekost. Vanaf die dag speelt hij er bijna dagelijks mee. Niet gek dat ‘bal’ dan ook één van Len z’n eerste woordjes was.

Al snel merkten we op, en ook mijn moeder die kinderfysiotherapeut is, dat Len heel handig is met zijn bal. Gooien, rollen, voetballen. Omdat hij er dagelijks mee speelt, lijkt hij er heel vaardig mee te zijn. Dit heeft hij overigens totaal niet van mij. Als ik ergens slecht in ben, is het balsport. Vroeger bij tennis, hockey en voetbal miste ik standaard elke bal en werd ik bij het samenstellen van de teams als een van de laatsten gekozen.

Upgrade

Afgelopen weekend vond Kai het tijd voor een upgrade. De bal is net iets kleiner dan een gemiddelde voetbal dus een groter formaat is ook leuk. Bij de Intertoys kochten we een nieuwe variant. De keuze was reuze, maar het maakte Len allemaal niet zoveel uit. Op elke soort reageerde hij even enthousiast. Een bal is een bal voor Len, of er nou Mickey Mouse of een grote Bing opstaat. Uiteindelijk hakte Kai de knoop door. Die met Peppa Pig stuiterde het beste.

Len kon z’n geluk niet op en wilde de bal uiteraard niet meer loslaten de rest van de dag. Hij nam hem nog net niet mee zijn bed in. Toen ik de volgende ochtend zijn kamertje inliep, was ik niet echt verbaasd. Het eerste dat hij naar me riep? Bal! Bal!”