Dit onderzoekt men op gebied van mannelijke anticonceptie: ‘Neusspray, schoudergel, condoom-upgrade’

We kennen het condoom, de pil of het spiraaltje. Maar wetenschappers werken ook al een tijd aan het ontwikkelen van anticonceptie die mannen kunnen gebruiken. Want in de onderzoekslaboratoria vindt er blijkbaar een hoop onderzoek plaats als het gaat over mannelijke anticonceptie. Want wat dacht je van een neusspray, schoudergel, of een upgrade van het condoom?

Mocht je seksueel actief zijn en nog geen baby’s willen, is anticonceptie toch wel zo handig. Daarvoor wordt de meeste anticonceptie nu geregeld door vrouwen, maar er zijn technieken die straks ook de mannen kunnen gebruiken.

Wetenschap onderzoek mannelijke anticonceptie

Naast de condoom en een vasectomie heeft een man niet veel in de melk te brokkelen als het over anticonceptie gaat. Dat er meer anticonceptie gericht is op vrouwen dan op mannen, is te verklaren. Bij een vrouw gaat het om het weerhouden van één eicel, bij de man gaat het echter om miljoenen zaadcellen en dat vergt toch een andere aanpak, legt professor gynaecologie Wilfried Gyselaers uit tegen het Belgische HLN.

Maar de wetenschap staat niet stil en er zijn wel degelijk ontwikkelingen op het gebied van mannelijke anticonceptie. „Zowel hormonaal als niet-hormonaal”, aldus androloog-endocrinoloog Guy T’Sjoen.

Hormonale anticonceptie

1. Anticonceptiegel (Smeren op de schouder)

De afgelopen jaren werd er onderzoek gedaan naar een hormooninjectie van progesteron. Dat is een vrouwelijk hormoon dat de zaadproductie afremt en de testosteronproductie stillegt, vertelt professor T’Sjoen. Patiënten kregen dan een ‘vervangtestosteron’. Maar dit was geen groot succes en leidde tot een verlaagd libido, verminderde spiermassa, acne en depressieve gevoelens. In 2016 legden de onderzoekers de boel stil.

Maar daaruit ontstond wel resultaat met de hormoongel. „Een combinatie van progesteron en testosteron, die je op je schouders en borst smeert”, volgens professor Gyselaers. Deze gel zit nog in een testfase, waarbij 420 koppels het wereldwijd uitproberen. Maar kinderen of vrouwen mogen niet in aanraking komen met de gel, volgens T’Sjoen. „Het is al gebleken dat kinderen in vroegtijdige puberteit terechtkomen wanneer ze met zo’n gel in aanraking komen.”

2. De mannenpil

Ook de mannenpil bevat een combinatie van testosteron en progesteron. Hoewel de pil goed werkt tegen het ‘onvruchtbaar’ maken van de zaadcellen, is volgens professor T’Sjoen nog niet bewezen of de man weer vruchtbaar wordt als hij stopt met de pil.

3. Pleisters en neusspray

Volgens professor Gyselaers plak je de pleister één keer per dag op. De neusspray moet je daarentegen vaker per dag gebruiken. „De hormonen worden sneller afgebroken bij de neusspray. Om de hormoonbalans dus constant te houden in het bloed, zal de man meerdere keren per dag moeten sprayen.”

Niet-hormonale anticonceptie

1. Gel in de zaadleider

Vasalgel, oftewel een polymeergel, in de zaadleider kan de ‘spermakraan’ dichtdraaien. Via een ingreep wordt dan een soort propje in de zaadleider gestopt. Gunstig is volgens professor Gyselaers dat je deze prop ook weer makkelijk kunt verwijderen. Al moet volgens professor T’Sjoen ook nog bewezen worden of de vruchtbaarheid na verwijdering weer terugkeert.

2. Stent in de zaadleider

Een stent gebruiken artsen normaal gesproken bij een hartaanval. Het is een springveer met een siliconen omhulsel en deze wordt in de zaadleider gebracht. „Die veer is trouwens magnetisch bestuurbaar. Houd je de magneet er voor, dan klemt die veer bij elkaar en is de zaadstreng niet meer toegankelijk”, aldus Gyselaers.

3. Vitamine A onderdrukken

Dit is het meest nieuwe experiment wat betreft anticonceptie. Sinds maart testen onderzoekers met een stofje dat de werking van vitamine A blokkeert. Vitamine A is de stof die de celdeling en ontwikkeling van de zaadcellen bevordert.

4. Condoom-upgrade

Ook op het gebied van de oude vertrouwde condoom, wordt veel onderzoek verricht. Om zo de condoom dunner, kleiner en sterker te maken. Want kende je de ‘galactic cap’ al? Deze siliconenpleister plaatst een man over de eikel heen. „Het heeft een soort reservoir waar vocht zich kan opstapelen. Helaas is het wel een gedoe om de sticker eraf te halen. Heftig urineren is de boodschap, zodat het reservoir met vocht volloopt en de pleister zo kan loskomen.”



Onderzoek duurt nog jaren

Overigens benadrukt professor T’Sjoen dat wetenschappelijk onderzoek tijd vergt. „Als de onderzoeken naar mannelijke contraceptie gunstig blijven, dan nog zullen we de eerste middelen pas binnen een tiental jaar op de markt zien.”