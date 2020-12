Gebakken lucht? Brits bedrijf verkoopt flessen met de geur van thuis

De pandemie zorgt ervoor dat in sommige situaties mensen ver verwijderd zijn van het thuisfront. Maar wat als je het gemis kunt verzachten met de geur van thuis? Het Britse bagagebedrijf MyBaggage verkoopt glazen flessen met, jazeker…, lucht van thuis.

Je moet er maar op komen. Het bedrijf raakte geïnspireerd doordat veel mensen momenteel niet gemakkelijk naar huis toe kunnen. Door werk, reisbeperkingen of andere redenen zitten sommigen vast in het buitenland en missen zij de familie. MyBaggage vond daar naar eigen zeggen dé oplossing voor.

Londense metro en fish and chips

Het bedrijf verkoopt glazen flessen met lucht uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Volgens de creatieve bedenkers roepen geuren sterke emoties op en juist daar speelt MyBaggage slim op in. „Door mensen lucht uit hun thuisland in te laten ademen, hopen we heimwee te verminderen”, vertelt een woordvoerder.

Maar de verzoeken voor de flessen met lucht worden steeds specifieker. Britten kunnen ook het absolute thuisgevoel ervaren door lucht te bestellen met een authentieke „fish an chip-shop geur”. Maar ook de aroma’s van de Londense metro zijn gewoon per fles verkrijgbaar. Ook bijzonder is de mogelijkheid om een verzoekje in te sturen. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld op aanvraag lucht uit de bergachtige regio van het Welshe Snowdonia geleverd te hebben.

28 euro

Haal jij je neus niet op voor dit gulle geschenk? Voor zo’n 25 pond, dat is ongeveer 28 euro, heb je al een fles vol met lucht. Het bedrijf zelf claimt dat er wel degelijk bestellingen worden gedaan naar ‘de geur van thuis’. De klanten willen voornamelijk een vriend of familielid overzee verrassen met een origineel cadeau. Welke geur zou jij in een fles stoppen?

