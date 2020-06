Veel vrouwen tevreden over hun partner in het huishouden

Een grote meerderheid vrouwen is hartstikke tevreden over hun man (of vrouw) als het om het huishouden gaat. Dat blijkt uit onderzoek van Aanbiedingenfolders.nl onder 1.126 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door PanelWizard en vandaag ‘wereldkundig gemaakt’.

Het persbericht dat aan het onderzoek is gekoppeld spreekt overigens van ‘maar liefst 21 procent van de Nederlandse vrouwen vindt dat hun partner onvoldoende bijdraagt aan het huishouden’. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.

Meer heibel in coronatijd

Van alle ondervraagden zegt een zevende sinds de lockdown vaker ruzie te maken met hun partner. In de afgelopen maanden hebben vooral jonge stelletjes (tot 40 jaar) vaker onenigheid met elkaar (24 procent). Een belangrijke aanleiding hiervoor lijkt de onderlinge verdeling van huishoudelijke taken. Zo stelt dus 21 procent van de jongeren dat hun partner hen onvoldoende helpt in de huishouding. „We brengen op dit moment veel meer tijd binnenshuis door dan voorheen”, zegt Ivar van der Wal van Aanbiedingenfolders.nl. „Omdat we onze huizen intensiever zijn gaan gebruiken, worden ze ook een stuk sneller smerig. Wanneer je partner vervolgens bij de schoonmaak op de bank blijft liggen, kan ik me voorstellen dat dit voor ruzies zorgt.”

Huishoudskills

Niet alleen helpen mannen volgens het onderzoek te weinig in het huishouden, ook de manier waarop is volgens veel vrouwen ondermaats. Zo stelt een kwart van de vrouwelijke respondenten zich te ergeren aan de manier waarop hun partner een gemiddelde huishoudelijk taak uitvoert. Mannen zijn minder kritisch: 15 procent stoort zich aan de huishoudskills van hun partner.

Toch hoeft dit voor mannen geen reden te zijn om het dan maar helemaal niet meer te proberen. Zo vindt 42 procent van de vrouwen het aantrekkelijk om hun partner bezig te zien in het huishouden. Van der Wal: „Dit is een gebied waar voor de gemiddelde man nog veel te halen valt, getuige het onderzoek. In plaats van de auto te wassen, kun je als man beter een keer de was doen of het huis stofzuigen. Niet alleen doe je je vrouw dan een plezier met een fris huis, het kan ook van positieve invloed zijn op jullie liefdesleven. Mocht het er uiteindelijk toch niet van komen, dan heb je altijd nog een schone woning.”

Smoesjes

Naast te weinig hulp in de huishouding leidt ook het massale thuiswerken tot veel ergernissen onder Nederlandse stellen. Zo stelt 11 procent van de ondervraagden dat hun partner onvoldoende rekening houdt met hun werk wanneer ze beiden vanuit huis werken. Vrouwen (13 procent) hebben hier vaker last van dan mannen (9 procent). Uit het onderzoek blijkt echter dat 9 procent van de ondervraagde mannen werk weleens als smoes gebruikt om onder huishoudelijke taken uit te komen. Onder vrouwen is dit 6 procent.

Van der Wal: „Als je continu bij elkaar op de lip zit, is het belangrijk je aan elkaar aan te passen. Communiceren is hierbij cruciaal; als jouw vriend of vriendin niet weet dat jij om twaalf uur een belangrijke videomeeting hebt, kan je het hem of haar ook niet kwalijk nemen als er een stofzuiger op de achtergrond te horen is. Al is het natuurlijk niet de bedoeling hier misbruik van te maken door te gaan Netflixen op de werkcomputer.”

Twee jaar geleden bracht Metro een ander ‘huishoudonderzoek’, een Amerikaanse. Daaruit bleek dat vrouwen elke week zeven uur extra werk in het huishouden hebben… als er ook een man in huis is.

