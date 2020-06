RIVM mee met artsen: snotterend kind (onder 6) hoeft niet thuis te blijven

Kinderen onder de zes jaar hoeven niet langer thuis te blijven als ze verkouden zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast, meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Kinderdagverblijven en scholen mogen baby’s, peuters en kleuters die koorts hebben nog wel de toegang weigeren. Die richtlijn geldt ook voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.

Metro schreef gisteren al dat artsen vonden (en vinden) dat een kind met een snottebel gewoon naar de opvang kan. Kleine kinderen hebben vaak dergelijke klachten en de risico’s dat ze andere kinderen ziek maken zijn „acceptabel laag”, zeiden de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland.

Aan de lopende band snotteren

Artsen drongen er dus al op aan de richtlijn aan te passen, aangezien jonge kinderen aan de lopende band snotteren. Ze hopen dat door de aangepaste richtlijn kinderen, en daarmee ook hun ouders, minder vaak onnodig moeten thuisblijven. Bovendien kan de soepeler omgang met snotteraars hun een onaangename coronatest besparen. Sommige ouders lieten de afgelopen dagen hun kind testen om met een negatieve uitslag weer toegang te krijgen tot school of kinderdagverblijf, vermoeden NVIB en AJN.

Het RIVM heeft de richtlijn aangepast na overleg met het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van de corona-epidemie.

Ook demonstranten hebben virus niet verspreid

Waar bij kleine kinderen al langer werd gedacht dat zij het coronavirus niet verspreiden, is het ook niet gebeurd bij de drukbezochte demonstraties tegen racisme van twee weken geleden. Het effect op de verspreiding van het virus, lijken vooralsnog in elk geval niet groot. Bij de GGD in Amsterdam hebben zich zich twee demonstranten gemeld die klachten hadden gekregen. De één bleek geen corona te hebben opgelopen, van de ander is de uitslag nog niet bekend.

De GGD in Rotterdam ziet geen verband tussen nieuw geconstateerde coronagevallen in zijn verzorgingsgebied en de grote demonstratie tegen racisme bij de Erasmusbrug in de stad.

