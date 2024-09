Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen kritisch op samenwerking ‘Eus’ en KLM: ‘Hoer van zichzelf’

KLM heeft voor de komende diversiteitsweek een aantal BN’ers ingehuurd om mee samen te werken: Splinter Chabot, Mitchell Esajas en Özcan Akyol. Johan Derksen weet niet hoe snel hij in Vandaag Inside zijn onvrede moet uiten over die laatste naam, en dat doet hij met harde woorden.

Dat KLM BN’ers inhuurt voor een diversiteitsweek, is best opvallend, omdat de vliegmaatschappij in de kosten moet snijden. Zo werd al bekend dat het bekende KLM-broodje misschien verdwijnt, maar ontslagen zijn ook niet uitgesloten. En het inhuren van een drietal BN’ers? Dat is niet goedkoop.

Johan Derksen: ‘Als er geld te verdienen is, staat Eus vooraan’

Bij Vandaag Inside een mooi moment om dit onderwerp te behandelen: „Ga jij nog met KLM vliegen Johan?”, vraagt Genee aan Derksen. „Ja… Het is niet omdat hij hier eerst zat, Eus, maar die wordt wel een beetje een hoer van zichzelf hè?”, komt zijn antwoord daarop. „Die gaat werkelijk óveral zitten, aan alles doet ie mee, als er geld te verdienen is, dan staat Eus als eerste vooraan.”

René van der Gijp weet te noemen dat ‘die jongen van Chabot’, Splinter dus, ook meedoet. Derksen: „Die neem ik niet serieus met die verkleedpartijen. Die vader is een prima kerel, die moeder is ook een heel verstandige vrouw, die andere broers zijn ook normaal, maar als hij met zo’n jasje bij mij op visite zou komen, zou ik zeggen: kom terug als het carnaval is.”

Genee grijpt terug naar het hoofdonderwerp: de KLM. „KLM zet deze mensen in, ook die anti-pieten jongen (daarmee doelt hij op Esajas, red.) om diversiteit te promoten. Derksen: „Terwijl het personeel allemaal in moet leveren, mensen worden ontslagen en vragen zich af: is het nou nodig om daar weer geld in te steken, want het is weer gewoon voor de bühne. Daar heeft Eus schijt aan.”

