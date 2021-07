Sunweb-reizen naar oranje gebieden weer toegestaan: dit zijn de spelregels

Klanten van Sunweb mogen vanaf woensdag 4 augustus zelf bepalen of ze naar een oranje bestemming willen reizen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om met Sunweb naar een oranje land te reizen. Maar daar gaat na veel tegenspraak toch verandering in komen.

Een aantal dagen geleden besloot Sunweb om vluchten naar oranje landen zoals Spanje en Portugal te cancelen tot en met ten minste 30 juli. Op dit besluit zijn veel negatieve reacties gekomen van reizigers die hun reis in het water zagen vallen. Sunweb laat haar reizen weer doorgaan met een aantal regels.



Sunweb laat klanten vanaf begin augustus zelf bepalen of ze hun reis naar landen die ’op oranje’ staan willen laten doorgaan. Wie ondanks overheidswaarschuwingen in de Auto stapt moet wel opletten, want veel reisverzekeringen dekken helemaal niets voor een gebied vanwege #corona — Van de Blijegaarde (@vanDerBlije) July 22, 2021

Reizen op eigen risico

Volgens CEO Mattijs Ten Brink hebben de reacties voor dit besluit gezorgd: „Nadat vorige week de Spaanse eilanden, Cyprus en Portugal code oranje kregen, merkten we dat meer dan de helft van onze klanten toch heel graag wil vertrekken om van hun welverdiende vakantie te gaan genieten. Daarom willen we de keuze om op vakantie te gaan voortaan bij onze klanten neerleggen.”

De keuze van Sunweb is geheel in lijn met de richtlijnen van Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze organisatie is van mening dat de reiziger zelf moet kunnen beslissen of hij op eigen risico naar een oranje gebied wil reizen.



Commerciële marketing actie van @sunweb. Per 4 augustus mogen de mensen kiezen. Dat zijn de meeste mensen al op vakantie. Of te wel een gebaar of beslissing met nul waarde. #hypocriet. Neem voorbeeld aan @tui. Dat is pas klasse en klantvriendelijkheid. — Franz the Dutch (@Cryptomasteryo1) July 22, 2021

Sunweb zorgt voor reiziger bij besmetting

Klanten kunnen dus weer naar oranje gebieden reizen, maar als ze zich bedenken hebben ze nog steeds recht op een compensatie. Sunweb klanten die toch niet willen afreizen naar oranje landen kunnen binnen veertien dagen gratis omboeken, of een gehele terugbetaling ontvangen. Dit geldt voor zowel bestaande, als nieuwe boekingen.

Volgens Ten Brink neemt Sunweb de zorg op zich als een reiziger positief test op Corona: „We regelen, rekening houdend met de lokale maatregelen, de quarantaine en nemen de kosten op ons voor een eventueel langer verblijf en vlucht terug naar huis.” Voor gebieden met een heel groot risico, een rood gebied, blijft Sunweb streng. „Als de bestemming een quarantaineplicht heeft, code rood heeft of als er nieuwe coronavarianten op de bestemming zijn, dan voeren wij de vakantie niet uit.”



En terecht. Nu TUI nog. 'Oranje' betekent vaak: land met mindere besmettingsgraad dan Nederland. Bovendien: meeste volwassenen (die dat willen) zijn straks volledig gevaccineerd. Kunnen prima zelf hun risico bepalen. — Johannes Keuning (@JohannesKeuning) July 22, 2021

Gratis sneltest op bestemming

Klanten van Sunweb moeten volgens Ten Brink extra maatregelen nemen op hun bestemming als ze nog niet volledig gevaccineerd zijn, zoals sneltesten. Hiervoor neemt Sunweb de kosten op zich. „Voordat je in het vliegtuig naar Nederland stapt, moet je – als je niet volledig gevaccineerd bent – een coronatest doen op de bestemming. De huidige sneltesten die de Nederlandse overheid op dit moment vraagt worden door ons georganiseerd, gefaciliteerd en betaald.” Welke test er gedaan moet worden verschilt per bestemming. Daarom is het heel belangrijk dat elke reiziger voor zijn reis goed kijkt naar de regels van zijn bestemmingsgebied.