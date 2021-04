Onderzoek: ’70 procent wil liever op vakantie dan ware liefde vinden’

Met de zomerse vakanties in aantocht maken we ons op voor een periode van reizen. Onderzoek van Booking.com onthult dat Nederlanders verlangen naar buitenlandse vakanties. Daarnaast zijn binnenlandse bestemmingen nu ook erg in trek.

Booking.com deed een enquête onder zo’n 28.000 mensen afkomstig uit 28 landen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat reizen de hoogste prioriteit heeft zodra de huidige pandemie voorbij is. Iets meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat reizen nu meer waarde heeft dan voor corona. Daarbij geeft driekwart van de ondervraagden aan dat reizen straks belangrijker voor hen is dan een eventuele promotie op het werk. Sterker nog: 71 procent verkiest reizen komende zomer boven het vinden van ware liefde.

Psychologische verklaring

Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis aan de Nijmeegse Radboud Universiteit kan het verlangen naar vakantie verklaren. Volgens hem is reizen een belangrijk deel van onze gezondheid. „Reizen maakt ons gelukkiger en het houdt ons brein lenig”, zo beargumenteert hij. Dit volgt dan ook uit het eerdergenoemde onderzoek, waarbij zo’n 40 procent van de ondervraagden aangeeft geestelijke gezondheidsklachten te ondervinden van de huidige reisbeperkingen.

Redenen voor verlangen naar vakantie

Niet alleen vakanties naar het buitenland zijn straks in trek. Ook vakantie in eigen land is populair bij zomerse vakantiegangers. Zo ziet ook Dries van Veen de vraag naar zijn concept stijgen. Van Veen is directeur van Boerenbed, een platform voor een vakantie bij de boer. „Wij denken dat mensen klaar zijn met het digitale bestaan, waarin alles draait om het beeldscherm. Op onze locaties bij de boer, ga je echt even simpeler leven. Dat betekent koken op een houtkachel, die tevens je verwarming is, slapen in een bedstee en met olielampen als verlichting. Want, elektriciteit heb je niet”, zo verklaart hij. Het hele voorjaar zijn de weekenden bij Boerenbed al bezet.

De reden voor de grotere toestroom is dus enerzijds te verklaren door lockdown-symptomen. Anderzijds is ook het vooruitzicht van de vaccinatie een stimulerende factor voor reizigers. Het onderzoek van Booking.com wijst uit dat 54 procent pas na het ontvangen van een vaccinatie naar het buitenland op vakantie gaat. Daarnaast is ook ongeveer de helft van plan om de bestemming af te laten hangen van het succes van de lokale vaccinatiecampagne.

Optimisme over zomervakantie

Booking.com blijft optimistisch over de komende zomervakanties. „Nu we licht aan het eind van de tunnel zien, blijven we ons inzetten om iedereen te helpen die weer op reis wil, zodra het weer veilig is om te reizen”, benadrukt Arjan Dijk, bestuurder bij Booking.com. Ook bij Budgetluchtvaartmaatschappij EasyJet is het vertrouwen groot, ondanks verschillende tegenslagen voor de reisbranche. Zij denken zelfs al vanaf eind mei te kunnen gaan vliegen. Topman van EasyJet, Johan Lundgren verzekert: „Ik zie geen reden waarom het grootste deel van Europa in de zomer niet weer groen kan zijn.”