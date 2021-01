Nieuw-Zeeland is inspiratieloze foto’s van toeristen zat: ‘Stop met die influencerfoto’s’

De Kiwi’s hebben het gehad met de inspiratieloze foto’s van toeristen, die altijd hetzelfde beeld op social media opleveren. Daarom komt het land nu met een campagne die toeristen aan moet zetten tot creativiteit. „Reis alsjeblieft niet onder sociale invloed”, luidt de slogan.

Met een filmpje over reizigers ‘under the social influence’ probeert de toerisme branche mensen bewust te maken van de clichés. Het krioelt op social media van de dezelfde soort foto’s van toeristen, zoals bij de boom van Lake Wanaka en geposeerde kiekjes op de top van Roys Peak.

Een aantal jaar geleden ging er dan ook foto viral waarop te zien was dat honderden mensen aansloten in de rij om allemaal dezelfde foto te maken op de berg. „Er zijn zoveel andere ongelofelijke dingen te doen in Nieuw-Zeeland, die verder gaan dan de trends op social media”, zegt manager van Toerisme Nieuw-Zeeland Bjoern Spreitzer tegen nieuwssite Stuff.



The social media queue pic.twitter.com/hRj6kBXypS — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 25, 2018

Originaliteitsregels

Of zoals cabaretier Tom Sainsbury in het campagnefilmpje zegt: „Dit heb ik al gezien.” In het filmpje speelt Sainsbury een ranger die op zoek gaat naar mensen die de ‘originaliteitsregels’ overtreden. Hij wijst op voorbeelden van clichés, zoals het poseren in een wei vol lavendel.

Het filmpje volgt op een eerdere campagne genaamd ‘Doe eens wat anders’. Binnenlands toerisme werd gepromoot nadat het land de grenzen sloot vanwege de coronapandemie. Mensen die een originele foto postte met de hashtag #DoSomethingNewNZ maakten toen kans op een reischeque van zo’n 300 euro.

Inreisverbod voor toeristen

Voor buitenlandse toeristen is het nog altijd niet mogelijk om weer naar Nieuw-Zeeland te reizen. Alleen reizigers met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit en reizigers die een geldige permanente verblijfsvergunning worden toegelaten. Iedereen die het land binnenkomt moet wel eerst twee weken in quarantaine.

De strenge corona-aanpak van Nieuw-Zeeland zorgde ervoor dat het land de afgelopen maanden coronavrij was en het leven er weer bijna leek op hoe het was voor corona. Sinds deze week zijn er echter weer drie nieuwe besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant geconstateerd, vermoedelijk meegenomen vanuit Europa.

