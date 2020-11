Man opgepakt op Schiphol: wilde ondanks coronabesmetting vliegtuig in

Op Schiphol is een man opgepakt die een vliegtuig in wilde stappen, ondanks dat hij besmet was met het coronavirus. Het gaat om een 32-jarige man uit Georgië, die nu wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.

De man was op doorreis naar Malta, vanuit Georgië.



Brief met positieve uitslag

Via de transithal liep de reiziger naar de gate, waar hij werd gecontroleerd door een medewerker van de luchtvaartmaatschappij. Op dat moment bleek dat hij een brief bij zich had waarop stond dat hij positief was getest op het coronavirus. Toen de medewerker dat ontdekte, werd de reiziger meteen in quarantaine gezet.

De man is ook aangehouden, meldt de Marechaussee, voor poging tot zware mishandeling.





