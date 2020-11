Vijf aanhoudingen bij rellen in Maastricht, agent gewond

De politie heeft vanmiddag in Maastricht vijf mensen opgepakt die een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) verstoorden. Drie mensen werden aangehouden omdat zij met vuurwerk gooiden, zij worden nu verdacht van poging tot zware mishandeling.

Door het vuurwerk liep een agent gehoorschade op, hij heeft zich laten behandelen in het ziekenhuis. Dat zei een woordvoerster van de politie. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit na het bekijken van camerabeelden.

Tegendemonstranten

KOZP begon de demonstratie met zo’n vijftien mensen op het Vrijthof, en vrijwel direct vielen honderden tegendemonstranten de kleine groep lastig. De politie moest de groep veilig naar een andere plek in Maastricht brengen. Toen zette KOZP de demonstratie voort aan de Maaskade, maar ook daar wisten de tegendemonstranten hen te vinden.

Na een uur staakte KOZP vanwege de onveilige situatie de demonstratie. Zij moesten onder politiebescherming naar een veilige plek buiten de stad gebracht worden.



Das opeens wel héél veel undercover … Let met name op de voorhoede van de betogers die zich in de ME-charge omdraait … fascinerend!#Maastricht #KOZP pic.twitter.com/vffG1sOsfO — Macacke (@TrelorParque) November 15, 2020

Volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake kregen politie, gemeente en justitie gisteren in de loop van de dag signalen dat er een grote groep tegendemonstranten zou komen. Daarom besloot zij de inzet van politie vandaag op te schalen. De mobiele eenheid (ME) moest herhaaldelijk ingrijpen, onder meer met honden en paarden.



Vandaag. De #KOZP activisten moeten wegvluchten voor de gewone mensen op straat in Maastricht. Ze worden uitgejoeld. Opening Journaal om 8 uur vanavond? Denk zomaar van niet. https://t.co/Oo8YHypGXh — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) November 15, 2020

De ME vormde een cordon rond de actievoerders van KOZP, om hen tegen de tegendemonstranten te beschermen. Demonstranten gooiden vuurwerk en stenen naar de politie. De rellen namen pas in omvang af nadat KOZP uit het stadscentrum was weggevoerd en het begon te regenen.



Demonstranten van KOZP druipen af in Maastricht. pic.twitter.com/HIYOZo3RzB — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) November 15, 2020

Grondrecht

Na afloop van de rellen zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake het betreurenswaardig te vinden dat de politie heeft moeten ingrijpen. „Demonstreren is een grondrecht, een demonstratie kan daarom niet zomaar verboden worden. Het is onze plicht dat grondrecht te beschermen, ook in deze coronatijd, want demonstraties vallen onder de uitzonderingen. Dat mensen die demonstratie hebben willen verstoren, is niet goed te praten.”

Penn-te Strake zei dat collega-burgemeesters van steden waar KOZP de komende tijd gaat demonstreren zeker naar de gebeurtenissen in Maastricht zullen kijken om daarvan te leren. Zelf heeft ze dit weekend tot tweemaal toe met haar collega in Breda gebeld om te horen hoe het daar tijdens de demonstratie van KOZP gisteren was gegaan. Verder zei ze nog dat er geen organisatie achter de groep tegendemonstranten zat. Zij sluit niet uit dat voetbalhooligans zich onder de demonstranten bevonden.

