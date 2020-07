Mondkapjesplicht Ibiza en Mallorca, maar niét met ‘zwemmen en zonnen’

Zonnen en zwemmen met een mondkapje op is natuurlijk niet heel praktisch, realiseren Spaanse ambtenaren zich. Dus waar je in de supermarkt, de metro en de Zara wel je mond moet bedekken, geldt dat niet voor het strand.

In de Spaanse regio Catalonië is in hun ‘nueva normalidad’ de mondkapjesplicht ingesteld en de regering van de Balearen, waar de eilanden Ibiza en Mallorca onder vallen, volgt vanaf dit weekend dat voorbeeld.

Uitzondering

Hiermee is het dragen van mascarillas in openbare ruimten algemeen verplicht gesteld, voor locals en toeristen. Ze moeten straks ook worden gedragen als er voldoende ruimte tot anderen is, maar volgens Spaanse media maakt de regioregering een uitzondering voor stranden, zwembaden en mensen die aan het sporten zijn.

Het niet dragen van een mondkapje kan een boete opleveren van meerdere honderden euro’s.

Multa de 100 euros por no llevar mascarilla https://t.co/K3mp4qlytV — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) July 9, 2020

A ver, que estoy en Ibiza visitando a la familia, y aquí hay mucha concienciación con el tema de la pandemia. Pero de boquilla. ¡Aquí ni el tato se pone la mascarilla! "El uso de mascarillas será obligatorio en Baleares desde este fin de semana"https://t.co/xJknwJ2FN3 — Javier Cete #EnfaseynoEnDesfase (@javiercete) July 9, 2020

Ook kinderen ouder dan zes

In Catalonië is de algemene verplichting vandaag ingegaan. De Catalaanse premier Quim Torra zei dat het nodig is de mondkapjes te dragen zo lang er geen vaccin tegen het nieuwe coronavirus is. In de regio moeten zelfs kinderen ouder dan zes jaar een mondkapje dragen. Het besluit kwam nadat er ten westen van Barcelona afgelopen weekend plotseling een forse stijging van het aantal besmettingen was geconstateerd.

Catalaanse media vroegen zich af of het toegestaan is zonder mondkapje naar het strand te gaan, want de regioregering is daar nog niet duidelijk over. En laten we eerlijk zijn: tannen met een mondkap op, geeft een wel heel verdeeld bruiningsresultaat, en zwemmen mét zou alleen maar benauwend werken.

Gezonde verstand

Op aandringen van journalisten zei een topambtenaar van de gezondheidszorg dat het in Catalonië toegestaan is zonder mondkapje op het strand te zijn. „We moeten ons gezond verstand gebruiken, een mondkapje dragen als het nuttig is en niet wanneer het dat niet is zoals bij het zwemmen of bij het zonnen”, zei de coördinator publieke gezondheidszorg.

