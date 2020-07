Vrouw (22) zet na stapavond tattoo van 7 mannen op haar been

De 22-jarige Megan Gerrard uit Warrington, Cheshire, heeft een nogal opmerkelijk aandenken overgehouden aan een wilde nacht in Magaluf in 2018. Haar verhaal vertelt ze aan Metro Uk.

Toen zij en haar vrienden met wat alcohol achter de kiezen op stap gingen, klikte het direct met een groep mannen. De groep kwam sinds dat moment elke avond bij elkaar om samen te drinken en te feesten.

Dolenthousiast

Megan, straalbezopen, liep met de groep langs een tattooshop en zei voor de grap dat ze wellicht al hun initialen wel kon tatoeëren, zo leuk vond ze het. Omdat de mannen dolenthousiast reageerden, besloot ze inderdaad om de groep van nieuwe vrienden uit Newcastle direct te eren met het hele speciale gebaar.

Ondanks waarschuwingen van haar vrienden, stonden de initialen even later op haar dijbeen. Jammer genoeg voor Megan bleek later dat sommige van hen valse namen hebben opgegeven. Op social media ontdekte ze dat een aantal van hen heel andere namen hebben. ,,Mijn vrienden smeekten me om het niet te doen, maar ik was enorm toegewijd om het te laten fiksen”, vertelt ze.

Hysterisch

Na de vakantie in Magaluf hielden Megan en haar vrienden contact met de mannen voor een maandje of vier, tot het moment dat hun vriendinnetjes erachter kwamen. Blijkbaar hebben die ervoor gezorgd dat alle dames uit Magaluf geblokkeerd werden. Toch heeft Megan geen spijt van de tatoeage: ze vindt het hele verhaal lekker hysterisch en heeft inmiddels een cover up over de initialen laten zetten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.